Varese Ligure: Scurtabò chiude agosto con la Sagra della polenta

Una serata che arriva al termine di una stagione che ha fatto registrare numeri importanti. Secondo le stime degli organizzatori, considerando anche l’appuntamento di sabato, le quattro date estive delle feste di Scurtabò dovrebbero avvicinarsi complessivamente alle 2.000 presenze.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione che abbiamo registrato durante tutta l’estate – commenta Giacomo Risso, presidente della Polisportiva Torricella –. Sono numeri importanti per una realtà come la nostra e rappresentano soprattutto il risultato dell’impegno di tante persone che dedicano tempo ed energie all’organizzazione delle feste. Sabato vogliamo chiudere questo ciclo di appuntamenti nel migliore dei modi, con un’altra serata insieme”.