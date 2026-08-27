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Sabato 29 dalle 19 e dalle 21 musica|
Varese Ligure: Scurtabò chiude agosto con la Sagra della polenta
Da Marco Garibaldi, presidente Pro Loco Varese Ligure
Si avvia alla conclusione un’estate particolarmente partecipata per le Feste di Scurtabò, frazione del Comune di Varese Ligure. Sabato 29 agosto, nell’area feste del campo sportivo della Polisportiva Torricella, torna la tradizionale “Sagra della Polenta”, ultimo appuntamento di agosto organizzato dalla Polisportiva.
Una serata che arriva al termine di una stagione che ha fatto registrare numeri importanti. Secondo le stime degli organizzatori, considerando anche l’appuntamento di sabato, le quattro date estive delle feste di Scurtabò dovrebbero avvicinarsi complessivamente alle 2.000 presenze.
“Siamo molto soddisfatti della partecipazione che abbiamo registrato durante tutta l’estate – commenta Giacomo Risso, presidente della Polisportiva Torricella –. Sono numeri importanti per una realtà come la nostra e rappresentano soprattutto il risultato dell’impegno di tante persone che dedicano tempo ed energie all’organizzazione delle feste. Sabato vogliamo chiudere questo ciclo di appuntamenti nel migliore dei modi, con un’altra serata insieme”.
Il programma della Sagra della Polenta prenderà il via alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici. Dalle 21 spazio alla musica e al ballo con l’orchestra Paolo Bertoli, a cui si affiancherà il dj set di DJ Lasagna.
L’appuntamento è nell’area feste del campo sportivo della Polisportiva Torricella, lungo la strada in direzione Cassego, a circa cinque minuti dal centro di Varese Ligure. A disposizione dei partecipanti anche un ampio parcheggio.
La serata rappresenterà così l’occasione per salutare un’estate che ha confermato ancora una volta il ruolo delle feste di paese come momento di incontro e socialità, capace di richiamare non soltanto gli abitanti della zona ma anche tante persone provenienti dal resto della Val di Vara e dai territori vicini.