Sori: a Capreno Festa dei Cacciatori con musica e gastronomia

Domani, venerdì 30 e sabato 31 a Capreno, frazione collinare di Sori, è in programma la trentaduesima edizione della “Festa dei cacciatori”. Si svolgerà anche in caso di pioggia disponendo gli organizzatori di locali adeguati. Assi portanti dell’iniziativa: ottima gastronomia e buona musica con danze.

Sia venerdì sia sabato lo stand gastronomico aprirà alle 19.30 col menù alla cacciatora e specialità come focaccette al formaggio e gorgonzola, funghi, carni. Venerdì dalle 21 orchestra “Boomerang Band” e sabato, sempre dalle 21, con l’orchestra di Luca Panama.