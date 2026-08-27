Sestri: ritorna l’Aperitivo letterario, sei incontri e presentazione di 7 libri

Donne e percorsi , teniamoci per mano, a cura di Teatri di Levante con la direzione artistica di Carmen Falcone in questa coda d’estate riprende il suo “ viaggio” , e lo fa attraverso incontri tra luoghi , narrativa e figure femminili . Da Sabato 22 agosto alle ore 18.00 a Sestri Levante, fino a Sabato 24 ottobre torna l‘ Aperitivo letterario, il consueto appuntamento di fine estate con i libri al tramonto a cura di Teatri di Levante – prosa, letteratura, musica, danza , con il patrocinio del Comune di Sestri Levante , in collaborazione con Mediaterraneo Servizi e Palazzo Fascie Rossi . L’aperitivo letterario nasce da un’idea di Carmen Falcone a Chiavari quindici anni fa, nel 2011, nello spazio Lido , e nel 2016 viene acquisito da Teatri di Levante , sempre gestito da Falcone . Sei gli incontri che vedono la presentazione di sette libri, di cui due prime nazionali.

E dopo il successo del 22 agosto che ha visto un pubblico attento , silenzioso e molto partecipe , sabato 29 agosto, sempre alle 18 e sempre in Baia del Silenzio , sulla terrazza del Fico del convento dell’Annunziata per il primo dei due appuntamenti “Sotto il segno del giallo” è la volta di Roberto Maria Montagna, scrittore pavese molto conosciuto in questa città, stavolta insieme a Laura Nuccio per la presentazione del romanzo noir scritto a quattro mani “La libraia di via della Lungaretta”.

Nel cuore della Provenza, Micol, giovane donna romana dal fascino etereo, gestisce una libreria pasticceria insieme al compagno Marc, originario di Gordes. Dopo il tradimento di lui, ritorna a vivere a Roma, dove cercherà di ricomporre i pezzi della sua vita. Nella città eterna

trova la forza di ricominicare e riallaccia i rapporti con Angelo, amico di lunga data. In via della Lungaretta rileva una vecchia libreria e apre un locale simile a quello che gestiva a Gordes, assumendo come dipendente Sasha, un giovane di origini russe. L’elegante bellezza di Micol

non passa inosservata. Nasce fra loro una forte passione che fa riscoprire a Micol la voglia di amare. I due giovani sono come due anime che vibrano: si cercano nei loro sguardi, alimentando il desiderio di forte erotismo. Ma l’incontro inaspettato con Riccardo, un musicista misterioso, stravolgerà la sua vita e quella di chi le sta accanto. Un thriller psicologico, un racconto emozionante, dalla trama intricata e coinvolgente, in cui gli eventi passati della figura di Riccardo, l’antagonista, si intrecciano in modo inaspettato con le vicende dei personaggi.

Essi si inseriscono a turno, diventando protagonisti a loro volta della storia, in un contrasto tra realtà e finzione, e nell’impossibilità di stabilire una verità oggettiva, in una narrazione ricca di colpi di scena…

E come per ogni presentazione che vede la partecipazione di Roberto Montagna ci sarà anche la

musica con l’intervento della bravissima Stefania Carrara al flauto traverso ad accompagnare alcune letture.

All’ ombra di un fico secolare, sulla Terrazza del Fico del convento dell’Annunziata ,nella magica cornice della Baia del Silenzio a Sestri Levante ascolteremo Laura e Roberto parlare dei “ percorsi “ di Micol, fatti di intrighi, passione e suspance.

E a seguire, come di rito, La Sciamadda dei Vinaccieri Ballerini ci delizierà con uno stuzzicante aperitivo ligure.

Chiacchera con l’ autore Carmen Falcone attrice direttrice artistica di Teatri di Levante.

Sotto il segno del giallo ritorna sabato 26 settembre con L’ombra gemella di Silvio Raffo.

Si ringraziano il comune di Sestri Levante, Mediterraneo Servizi, Palazzo Fascie Rossi e tutti coloro che sostengono convintamente da sempre l’associazione culturale The Hub-Aps, promotrice di tutte le iniziative di Teatri di Levante.

Si ringrazia per la sua disponibilità ,professionalità e attenzione Elisa Raffo. La grafica della locandina è a cura di Amelia Dellepiane. In caso di pioggia l’ evento si terrà in Sala Ginepro , sempre all’ interno del convento dell’Annunziata . Ingresso libero .