‘Santa’: dal Tigullio agli Erzelli: il public speaking diventa un “giallo”

L’iniziativa nasce nel Tigullio, da un contatto maturato attraverso la chat interna di Liguria Together, e approda al Great Campus degli Erzelli, a Genova, dove il prossimo 9 settembre il public speaking incontrerà il gioco investigativo. Il public speaking in poche parole, è la capacità di parlare in pubblico in modo chiaro ed efficace. Si può allenare attraverso corsi, esercitazioni e occasioni pratiche. È una competenza preziosa nel mondo del lavoro, ma anche in tutte le situazioni della vita in cui occorre presentare un’idea, sostenere un punto di vista, guidare una riunione o relazionarsi con altre persone.

A proporre il collegamento con “Santa in Giallo” è stata Antonella Riccardi, titolare di Prime Time Viaggi, agenzia di viaggi legata a Chiavari e specializzata nell’accoglienza e nella costruzione di esperienze dedicate alla Liguria. Riccardi fa parte anche del direttivo di Liguria Together e del club genovese Erzelli Toasters.

È stata lei, dopo avere conosciuto l’iniziativa attraverso la rete interna dell’associazione, a segnalare la possibilità di inserire nel percorso di “Aspettando Santa in Giallo” un’esperienza sviluppata dal suo club Toastmasters: il “Meeting con delitto”.

«Mi sono chiesta se potesse essere interessante proporre un laboratorio tenuto da Toastmasters, la comunità internazionale nella quale si allena il public speaking», aveva spiegato Riccardi nel primo contatto. La proposta è stata quindi sottoposta al presidente degli Erzelli Toasters e accolta favorevolmente dal club.

Liguria Together, presieduta da Francesco Andreoli, è un’associazione culturale che riunisce oltre duecento operatori liguri. La sua attività punta a valorizzare la regione, favorire la collaborazione fra imprese e costruire progetti comuni nei settori del turismo, dell’accoglienza e della promozione territoriale.

Proprio questa rete ha permesso di mettere in comunicazione un’operatrice del Tigullio con “Santa in Giallo” e di creare un ponte fra il Levante e una realtà attiva nel Ponente genovese.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 9 settembre, alle 18.30, nella sede degli Erzelli Toasters al Great Campus. Sarà possibile partecipare sia in presenza sia online, previa iscrizione attraverso Eventbrite.

Il “Meeting con delitto” prende la struttura di un normale incontro Toastmasters e la trasforma in un’indagine. I discorsi preparati entrano nella trama, le prove di improvvisazione diventano interrogatori, mentre valutatori e osservatori assumono funzioni simili a quelle di avvocati e investigatori.

Al centro rimane l’obiettivo formativo di Toastmasters: imparare a parlare in pubblico attraverso l’esercizio, l’ascolto e il confronto con gli altri. La cornice del giallo aggiunge però una difficoltà ulteriore, perché obbliga i partecipanti a reagire agli imprevisti, sostenere un personaggio, cogliere contraddizioni e formulare risposte credibili in pochi secondi.

La storia preparata per il 9 settembre è ambientata nello stesso mondo Toastmasters. Durante un importante appuntamento dedicato al public speaking viene commesso un omicidio. La vittima è un noto imprenditore locale, più volte vincitore di competizioni nazionali. I sospetti si concentrano sulle persone coinvolte nell’organizzazione, sugli sponsor e sulla moglie dell’uomo. Testimonianze, interrogatori, indizi e valutazioni accompagneranno lo svolgimento dell’incontro. Nella messinscena un ruolo riconoscibile è affidato a Vincenzo Monno, socio degli Erzelli Toasters, che veste i panni del commissario incaricato di guidare l’indagine.

Anche il pubblico potrà seguire l’indagine e osservare direttamente come funzionano le attività di un club Toastmasters. Il format era stato sperimentato dagli Erzelli Toasters nel 2024 ed è stato successivamente sviluppato e descritto dal socio Alessandro Balboni, che ha individuato le corrispondenze fra i ruoli tradizionali di un meeting e quelli di un’indagine.