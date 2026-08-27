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Samp, per la mediana Antoine Makoumbou: operazione in prestito
A livello internazionale, ha scelto di rappresentare la Repubblica del Congo, guadagnandosi un posto nella nazionale maggiore.
Dall’U.C.Sampdoria
La Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Samsunspor Kulübü Derneği i diritti sportivi del calciatore Antoine Makoumbou (nato a Parigi, Francia, il 18 luglio 1998). Il centrocampista franco-congolese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.
Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili del Monaco e dell’Ajaccio, Makoumbou ha maturato le sue prime esperienze da professionista in Slovacchia e in patria, prima di approdare in Italia al Cagliari, dove ha militato per tre stagioni, collezionando più di 100 presenze e affermandosi come uno dei punti di riferimento del centrocampo rossoblù. Nel 2025 è passato al Samsunspor, dove ha collezionato oltre 50 presenze nella massima serie turca, rafforzando ulteriormente la sua esperienza internazionale.
Come centrocampista, Makoumbou unisce stazza fisica, dinamismo e qualità tecnica, conferendo intensità e personalità alla squadra. Le sue caratteristiche gli consentono di dare un contributo significativo in entrambe le fasi di gioco. A livello internazionale, ha scelto di rappresentare la Repubblica del Congo, guadagnandosi un posto nella nazionale maggiore.
Ora Antoine Makoumbou è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia blucerchiata, apportando nuova energia e personalità alla squadra guidata da Bernardo Corradi.