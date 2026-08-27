Samp, per la mediana Antoine Makoumbou: operazione in prestito

Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili del Monaco e dell’Ajaccio, Makoumbou ha maturato le sue prime esperienze da professionista in Slovacchia e in patria, prima di approdare in Italia al Cagliari, dove ha militato per tre stagioni, collezionando più di 100 presenze e affermandosi come uno dei punti di riferimento del centrocampo rossoblù. Nel 2025 è passato al Samsunspor, dove ha collezionato oltre 50 presenze nella massima serie turca, rafforzando ulteriormente la sua esperienza internazionale.