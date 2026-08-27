Rezzoaglio: a Lovari festa del Sacro Cuore e inaugurazione strada

Dal Comitato Lovari

La Festa Sacro Cuore di Maria si terrà domenica 30 agosto a Lovari, frazione del Comune di Rezzoaglio. La consueta Commemorazione dei caduti, sarà preceduta dall’inaugurazione della strada sterrata comunale Alpepiana – Lovari, a completamento dei lavori finiti lo scorso anno per la misura 4.3 PSR 2014-2022. Questo intervento segna un momento unico e storico per

questo luogo e per il prosieguo del proprio futuro.

Il programma della giornata

Ore 10:15 inaugurazione strada Alpepiana – Lovari a completamento dei lavori misura 4.3 PSR 2014-2022. Appuntamento all’inizio del paese, cui seguirà un rinfresco presso il Tempio della Fraternità

ore 11 S. Messa al Tempio della Fraternità con la Commemorazione di tutti i caduti delle guerre e in particolare dei caduti della frazione : Alpino Bacigalupi Terenzio deceduto e sepolto in una

fossa comune in Russia; Carabiniere Pagliughi Sisto deceduto e sepolto in Austria.

Partecipazione Santemo Group Lettura preghiera dell’alpino, del Carabiniere e dei Bersaglieri.

Processione della Statua della Madonna nelle vie del paese Deposizione corona di alloro al monumento ai caduti

Finita la cerimonia ci sarà il pranzo al Circolo Lagin di Alpepiana a partire dalle ore 13

Menù: Antipasti misti – penne al sugo di funghi – Cosce di pollo e patate – formaggio – Torta – frutta -dolci vari- Acqua-vino-caffè

Per informazioni e prenotazioni tel. 3281756690 – 3393358249