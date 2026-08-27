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Tre le interpellanze dell'opposizione|
Recco: in consiglio la vendita di immobili in Via Milite Ignoto
Dal Comune di Recco
Ai sensi dell’art. 14, comma 3, dello Statuto Comunale e dell’art. 23 comma 1 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, La invito ad intervenire alla seduta del Consiglio comunale, convocato in adunanza straordinaria, che si terrà presso la sala consiliare il giorno giovedì 3 settembre 2026, alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazione al Consiglio comunale della deliberazione di Giunta comunale n. 163 del 04/08/2026 ad oggetto: “7° Prelevamento dal fondo di riserva, competenza e cassa, ai sensi artt. 166 e 176 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267”.
2. Comunicazione al Consiglio comunale della deliberazione di Giunta comunale n. 171 del 11/08/2026 ad oggetto: “8° Prelevamento dal fondo di riserva, competenza e cassa, ai sensi artt. 166 e 176 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267”.
3. Presa d’atto della comunicazione della variazione del Capogruppo consiliare “Impegno per Recco” e designazione nuovo Capogruppo. Ricognizione dei Capigruppo.
4. Scioglimento consensuale anticipato della convenzione di segreteria tra i Comuni di Recco (GE) e Deiva Marina (SP) e contestuale costituzione della nuova convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Recco (GE) e Zoagli (GE).
5. Revisione della Disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.
6. Aggiornamento del Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 e contestuale approvazione dell’alienazione tramite asta pubblica di immobili comunali siti in Via Milite Ignoto.
7. Variazione al bilancio di previsione 2026/2028. Applicazione avanzo di amministrazione.
8. Interpellanza prot. N. 24567 del 13/08/2026 del gruppo consiliare “Finalmente Recco” relativa alla destinazione dei 4 lampadari arch. Scarpa che erano presenti nella sala consiliare prima della ristrutturazione.
9. Interpellanza prot. N. 24602 del 14/08/2026 del gruppo consiliare “Finalmente Recco” in merito ad ispezioni ed interventi relativi agli scarichi fognari nel torrente Recco e rii minori.
10.Interpellanza prot. N. 24603 del 14/08/2026 del gruppo consiliare “Finalmente Recco” in merito ai lavori presso area in curva in Via Milite Ignoto: stabile e superficie a raso strada.
Ai sensi dell’art. 4, comma 2 e art. 5, comma 1 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali in modalità mista o telematica, entrato in vigore l’11/01/2023, i Consiglieri comunali possono partecipare alla seduta in Videoconferenza.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Paolo Nicola Badalini
Illustrazione: pixabay.com – utilizzabile gratis