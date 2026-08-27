Recco: in consiglio la vendita di immobili in Via Milite Ignoto

1. Comunicazione al Consiglio comunale della deliberazione di Giunta comunale n. 163 del 04/08/2026 ad oggetto: “7° Prelevamento dal fondo di riserva, competenza e cassa, ai sensi artt. 166 e 176 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267”.

2. Comunicazione al Consiglio comunale della deliberazione di Giunta comunale n. 171 del 11/08/2026 ad oggetto: “8° Prelevamento dal fondo di riserva, competenza e cassa, ai sensi artt. 166 e 176 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267”.

3. Presa d’atto della comunicazione della variazione del Capogruppo consiliare “Impegno per Recco” e designazione nuovo Capogruppo. Ricognizione dei Capigruppo.

4. Scioglimento consensuale anticipato della convenzione di segreteria tra i Comuni di Recco (GE) e Deiva Marina (SP) e contestuale costituzione della nuova convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Recco (GE) e Zoagli (GE).

5. Revisione della Disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

6. Aggiornamento del Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 e contestuale approvazione dell’alienazione tramite asta pubblica di immobili comunali siti in Via Milite Ignoto.

7. Variazione al bilancio di previsione 2026/2028. Applicazione avanzo di amministrazione.

8. Interpellanza prot. N. 24567 del 13/08/2026 del gruppo consiliare “Finalmente Recco” relativa alla destinazione dei 4 lampadari arch. Scarpa che erano presenti nella sala consiliare prima della ristrutturazione.

9. Interpellanza prot. N. 24602 del 14/08/2026 del gruppo consiliare “Finalmente Recco” in merito ad ispezioni ed interventi relativi agli scarichi fognari nel torrente Recco e rii minori.

10.Interpellanza prot. N. 24603 del 14/08/2026 del gruppo consiliare “Finalmente Recco” in merito ai lavori presso area in curva in Via Milite Ignoto: stabile e superficie a raso strada.