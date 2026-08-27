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Giovedì 27 agosto|
RASSEGNA STAMPA. “Tunnel Fontanabuona, cantiere 0 aperto entro il 2026”
Oggi, giovedì 27 agosto, auguri a Monica e Marcellino. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo. Proverbi: “Agir presto e bene, raro avviene”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA.
Il Secolo XIX. Fontanabuona: “Tunnel, cantiere zero aperto entro il 2026”. Furti sui treni, cinque denunce.
Riva Trigoso: Fincantieri, via libera a palazzine e molo. Chiavari: isolato caso di West Nile. Chiavari: minaccia i passanti, in manette. Carasco ridisegna gli spazi di piazza Umberto
Rapallo: capotreno aggredito, fermato 30enne. Rapallo: via Mameli allagata; l’ira di Carannante. Santa Margherita: palazzina di via Arpe, nuova perizia idrogeologica.
Camogli: capra uccisa dai lupi a Ruta. Recco: un secchio alla volta ho ripulito la spiaggia dei frati. Uscio vende palazzo Zerbi.
Mezzanego: scuolabus, un rebus. Rezzoaglio: corse sulla strada 23, scattano le proteste. Santo Stefano d’Aveto: guida recupera il “giro del bandito”.