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Giovedì 27 agosto

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Cronaca
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RASSEGNA STAMPA. “Tunnel Fontanabuona, cantiere 0 aperto entro il 2026”

27 agosto 2026 | 03:06
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di Redazione

Redazione

RASSEGNA STAMPA. &#8220;Tunnel Fontanabuona, cantiere 0 aperto entro il 2026&#8221;

Oggi, giovedì 27 agosto, auguri a Monica e Marcellino. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo. Proverbi: “Agir presto e bene, raro avviene”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA.

Il Secolo XIX. Fontanabuona: “Tunnel, cantiere zero aperto entro il 2026”. Furti sui treni, cinque denunce.

Riva Trigoso: Fincantieri, via libera a palazzine e molo. Chiavari: isolato caso di West Nile. Chiavari: minaccia i passanti, in manette. Carasco ridisegna gli spazi di piazza Umberto

Rapallo: capotreno aggredito, fermato 30enne. Rapallo: via Mameli allagata; l’ira di Carannante. Santa Margherita: palazzina di via Arpe, nuova perizia idrogeologica.

Camogli: capra uccisa dai lupi a Ruta. Recco: un secchio alla volta ho ripulito la spiaggia dei frati. Uscio vende palazzo Zerbi.

Mezzanego: scuolabus, un rebus. Rezzoaglio: corse sulla strada 23, scattano le proteste. Santo Stefano d’Aveto: guida recupera il “giro del bandito”.