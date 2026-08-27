Rapallo: “La giunta spieghi chiaramente il futuro della funivia”

Durante il vertice è emersa la forte contrarietà del Presidente Bucci a investire risorse regionali su un’opera che presenta bilanci in perdita, in vista dell’imminente intervento di manutenzione quarantennale e ammodernamento dal valore stimato di circa 5 milioni di euro.

A questo punto, ci chiediamo smarriti: di cosa hanno parlato in tutti questi mesi la Sindaca Ricci e il Consigliere Bagnasco nei ripetuti incontri annunciati in Regione? La situazione economica della funivia, con i bilanci in sofferenza e la scure della manutenzione straordinaria che pende sulla testa del Comune, era un segreto di Stato o una realtà nota a tutti da tempo?