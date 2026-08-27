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Dopo la visita di Bucci

Rapallo: “La giunta spieghi chiaramente il futuro della funivia”

27 agosto 2026 | 12:40
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Rapallo: &#8220;La giunta spieghi chiaramente il futuro della funivia&#8221;

Da Francesco Angiolani, capogruppo consiliare in Rapallo

L’esito dell’incontro avvenuto in Municipio tra il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il Consigliere regionale Carlo Bagnasco e la giunta guidata dalla Sindaca Elisabetta Ricci evidenzia un forte segnale di preoccupazione sul futuro della funivia.

Durante il vertice è emersa la forte contrarietà del Presidente Bucci a investire risorse regionali su un’opera che presenta bilanci in perdita, in vista dell’imminente intervento di manutenzione quarantennale e ammodernamento dal valore stimato di circa 5 milioni di euro.

A questo punto, ci chiediamo smarriti: di cosa hanno parlato in tutti questi mesi la Sindaca Ricci e il Consigliere Bagnasco nei ripetuti incontri annunciati in Regione? La situazione economica della funivia, con i bilanci in sofferenza e la scure della manutenzione straordinaria che pende sulla testa del Comune, era un segreto di Stato o una realtà nota a tutti da tempo?

Non si può fare campagna elettorale permanente promettendo la salvaguardia e il rilancio della funivia, per poi farsi cogliere ‘di sorpresa’ al momento di mettere mano ai portafogli. Questa gestione fatta di passerelle, annunci e continui balletti istituzionali dimostra solo una cosa: la totale mancanza di programmazione.

La funivia per Rapallo non è un giocattolo, ma una risorsa turistica, storica e di trasporto pubblico strategica per l’intera regione. Chiediamo immediate spiegazioni in Consiglio Comunale: la Sindaca presenti un piano economico sostenibile e dica chiaramente ai cittadini se la Regione intende sostenere l’opera o se, per colpa della loro incapacità di fare pianificazione, si sta spianando la strada verso la chiusura definitiva dell’impianto,