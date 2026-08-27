Rapallo: barriere antiallagamento, interrogazione di Carannante

l’Amministrazione comunale ha provveduto all’acquisto di apposite barriere antiallagamento, destinate alla protezione di alcune aree del territorio comunale in occasione di eventi meteorologici caratterizzati da precipitazioni intense; in occasione di tale acquisto, il sottoscritto aveva espresso perplessità circa l’effettiva utilità ed efficacia di tali dispositivi, ritenendo che la spesa sostenuta non costituisse una risposta adeguata e risolutiva alle problematiche di allagamento che interessano il territorio comunale; nei giorni scorsi Rapallo è stata interessata da nuove precipitazioni intense, che hanno determinato episodi di allagamento e disagi in diverse zone della città; tali circostanze hanno rappresentato un’occasione concreta per verificare l’effettiva funzionalità e utilità delle barriere antiallagamento acquistate dall’Amministrazione;

se le barriere antiallagamento acquistate dal Comune siano state utilizzate in occasione degli ultimi eventi di maltempo che hanno interessato Rapallo;

qualora non siano state utilizzate, per quali motivazioni si sia ritenuto di non procedere al loro posizionamento;

dove siano attualmente custodite le suddette barriere e quale ufficio o servizio comunale sia incaricato della loro gestione;

quali siano le procedure previste per il loro utilizzo in caso di allerta meteo o di concreto rischio di allagamento e chi sia individuato quale soggetto responsabile della loro installazione;

quali siano le aree del territorio comunale individuate per il loro eventuale posizionamento;

se, alla luce degli ultimi episodi di allagamento, l’Amministrazione abbia effettuato una valutazione circa l’effettiva efficacia delle barriere acquistate;

se l’Amministrazione ritenga che gli ultimi eventi abbiano confermato o meno le perplessità precedentemente espresse dal sottoscritto circa l’effettiva utilità di tale acquisto.