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Contatti tra Carlo Bagnasco e il ministro Antonio Tajani|
Rapallo: apprensione per l’orefice Marco Ratto disperso in Nepal
Marco Ratto , orefice cinquantenne con una storica attività in piazza Cavour nel centro di Rapallo, risulta disperso in Nepal dove trascorreva una vacanza. I contatti con lui, si sono interrotti dopo la tremenda alluvione che ha causato centinaia di morti e dispersi. Si sarebbe trovato al confine tra Nepal e Tibet durante l’esondazione del fiume Bhote Koshi.
Il consigliere regionale Carlo Bagnasco dice: “Con Marco siamo coetanei, ho contattato e parlato con il ministro Antonio Tajani che attraverso la Farnesina sta seguendo le vicende dei nostri connazionali in Nepal. Mi ha assicurato che sarà fatto il possibile per avere notizie di Marco”.
L’oreficeria è chiusa, la famiglia si è trincerata nel silenzio in attesa di certezze, nella speranza che le comunicazioni si siano interrotte solo per motivi tecnici. Marco Ratto era un appassionato di viaggi in Paesi esotici; era un anno che attendeva di compiere questo viaggio, oreganizzato a quanto sembra, da un’agenzia internazionale.