Rapallo: aggressione a 21enne. Sestri: una 16enne con intossicazione etlica3wSestri:notte

Ancora un’aggresione notturna. E’ accaduto all’1.28 nel centro storico di Rapallo, in via Mazzini. Un 21enne ha subito un trauma ed è stato trasportato dai militi della Croce Bianca al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna in codice giallo. Del caso si occupano i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita. Al momento si ignorano le circostanze, i motivi ed i protagonisti.

E in piazza Marinai d’Italia a Sestri Levante, alle 02.20, una minorenne di 16 anni in stato di intossicazione etilica, è stata trasferita dai militi della locale Croce Verde al pronto soccorso lavagnese. In precedenza, alle 01.33 in via 25 Aprile a Sestri Levante, era stata una 25enne ad essere soccorsa per intossicazione etilica dagli stessi militi della Croce Verde.