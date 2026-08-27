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“Portofino per Pro Recco Waterpolo”, domenica 6 in Piazzetta e al Teatrino
27 agosto 2026 | 12:14
Su richiesta di Maurizio Felugo, in qualità di amministratore unico del Pro Recco Waterpolo Ssd Arl, il Comune di Portofino ospiterà gratuitamente la manifestazione “Portofino per Pro Recco Waterpolo” concedendo anche l’uso dei loghi del Comune e di Portofino Yacht Marina.
La manifestazione avverrà domenica 6 settembre, in Piazzetta a Portofino e nello specchio acqueo antistante lo scivolo a mare. Prevede inoltre l’utilizzo del teatrino comunale; l’occupazione di suolo pubblico, connessa allo svolgimento della manifestazione; i service audio per lo svolgimento dell’evento.