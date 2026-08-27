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Moneglia, Sestri, Chiavari, Rapallo, ‘Santa’, Camogli, Sori: i film della settimana

27 agosto 2026 | 07:02
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di Redazione

Redazione

Moneglia, Sestri, Chiavari, Rapallo, ‘Santa’, Camogli, Sori: i film della settimana

I film in programmazione da oggi nelle sale cinematografiche del Levante

BURGO Moneglia (piazza Caduti; telefono 333 1636228)

Giovedì 27 agosto

Spiderman, brand new day ore 19.00

One night only ore 21.30

Da venerdì 28 a domenica 30 agosto

Oceania live action ore 19.00

One night only ore 21.30

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ARISTON Sestri Levante (via Fico 12, telefono 0185 41505)

Dal 25 agosto all’1 settembre

Odissea

Martedì 25 ore 20.45

Mercoledì 26 ore 20.45

Giovedì 27 ore 20.45

Sabato 29 ore 17.00

Lunedì 31 ore 20.45

Spiderman, brand new day

Martedì 25 ore 21.15

Mercoledì 26 ore 17.00

Giovedì 27 ore 17.00

Venerdì 28 ore 17.00

Domenica 30 ore 17.00

Martedì 1 ore 0re 21.15

Oceania – Live action

Mercoledì 26 e giovedì 27 ore 17.00

Venerdì, sabato e domenica ore 16.00-21.00

The dog star – le stelle oltre la fine

Mercoledì ore 21.30

Giovedì ore 21.30

Venerdì, sabato e domenica ore 18.40; 21.30

Lunedì e martedì ore 21.30

Dal 2 settembre

Coyote Vs. Acme

Mercoledì, giovedì ore 17.00; 21.30

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MIGNON Chiavari (via Martiri Liberazione 131; telefono 0185 309694)

Da venerdì 28 a domenica 30 agosto

Oceania ore 17.00

Harry Potter e la pietra filosofale ore 20.30

25° anniversario

Da lunedì 31 agosto a mercoledì 2 settembre

Harry Potter ela pietra

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