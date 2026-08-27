Temi del giorno:
Fino a mercoledì 2 settembre|
Moneglia, Sestri, Chiavari, Rapallo, ‘Santa’, Camogli, Sori: i film della settimana
I film in programmazione da oggi nelle sale cinematografiche del Levante
BURGO Moneglia (piazza Caduti; telefono 333 1636228)
Giovedì 27 agosto
Spiderman, brand new day ore 19.00
One night only ore 21.30
Da venerdì 28 a domenica 30 agosto
Oceania live action ore 19.00
One night only ore 21.30
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ARISTON Sestri Levante (via Fico 12, telefono 0185 41505)
Dal 25 agosto all’1 settembre
Odissea
Martedì 25 ore 20.45
Mercoledì 26 ore 20.45
Giovedì 27 ore 20.45
Sabato 29 ore 17.00
Lunedì 31 ore 20.45
Spiderman, brand new day
Martedì 25 ore 21.15
Mercoledì 26 ore 17.00
Giovedì 27 ore 17.00
Venerdì 28 ore 17.00
Domenica 30 ore 17.00
Martedì 1 ore 0re 21.15
Oceania – Live action
Mercoledì 26 e giovedì 27 ore 17.00
Venerdì, sabato e domenica ore 16.00-21.00
The dog star – le stelle oltre la fine
Mercoledì ore 21.30
Giovedì ore 21.30
Venerdì, sabato e domenica ore 18.40; 21.30
Lunedì e martedì ore 21.30
Dal 2 settembre
Coyote Vs. Acme
Mercoledì, giovedì ore 17.00; 21.30
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MIGNON Chiavari (via Martiri Liberazione 131; telefono 0185 309694)
Da venerdì 28 a domenica 30 agosto
Oceania ore 17.00
Harry Potter e la pietra filosofale ore 20.30
25° anniversario
Da lunedì 31 agosto a mercoledì 2 settembre
Harry Potter ela pietra