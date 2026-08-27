Levanto e Camogli: Podere Lovara e Abbazia di San Fruttuoso protagonisti della Giornata del Panorama

Dall’ufficio stampa del Fai (testo e foto)

Domenica 6 settembre 2026 appuntamento con la tredicesima edizione della Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS organizza per invitare il pubblico a conoscere e osservare i tanti e multiformi panorami italiani e per valorizzarne la straordinaria ricchezza. Un’iniziativa che assume oggi un significato ancora più importante: in un tempo caratterizzato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici e da trasformazioni spesso irreversibili provocate dall’azione dell’uomo, imparare a “leggere” il paesaggio permette di comprenderne le fragilità e riconoscere il valore della sua tutela. Fermarsi a guardare con attenzione e consapevolezza ciò che ci circonda diventa dunque un gesto di responsabilità verso il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, che appartiene a tutti e che proprio per questo tutti hanno il compito di proteggere.

Dalle montagne alle coste, dalle città d’arte alle colline, dai paesaggi agricoli alle isole, fino alle aree naturalistiche ricche di biodiversità, i panorami italiani sono il risultato dell’intreccio virtuoso e indissolubile tra natura e presenza umana e raccontano l’identità dei territori e delle comunità che li vivono. Un’eredità ricevuta dalle generazioni che ci hanno preceduto e che sta a noi, ora, trasmettere integra a quelle future. E poiché la tutela e il rispetto passano necessariamente attraverso la conoscenza, il FAI quest’anno ha ampliato l’evento arrivando a coinvolgere e a raccontare i paesaggi dalle peculiarità uniche che circondano diciotto dei suoi Beni da nord a sud Italia – da Villa Rezzola a Lerici (SP) alle Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA), dal Castello di Avio a Sabbionara d’Avio (TN) al Bosco di San Francesco ad Assisi (PG), da Villa Gregoriana a Tivoli (RM) alla Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA) – ai quali si aggiunge l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI), grande progetto di valorizzazione ambientale e sociale voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal FAI. Tra i Beni del FAI, parteciperanno per la prima volta Memoriale Brion, capolavoro di Carlo Scarpa ad Altivole (TV), e Casa Noha a Matera.

Una vera e propria esperienza immersiva in diciannove paesaggi italiani in undici regioni, che potranno essere osservati “da lontano” con maggiore consapevolezza e curiosità ma anche scoperti “da vicino”, grazie alle iniziative ricreative e di svago e alle tante attività culturali offerte in occasione dell’evento, attraverso le quali si scoprirà non solo ciò che può essere visto, ma anche suoni, profumi, colori, atmosfere e memorie che danno vita a quel “paesaggio sensibile” capace di suscitare emozioni, ricordi e un profondo senso di appartenenza.

Di grande interesse le iniziative organizzate dal FAI in LIGURIA in occasione della Giornata del Panorama:

Abbazia di San Fruttuoso, Camogli (GE)

Alle ore 13.00 una speciale visita, guidata dall’architetto Alessandro Capretti, Direttore dell’Abbazia di San Fruttuoso, racconterà l’evoluzione storico-architettonica del Bene del FAI e del borgo di San Fruttuoso. Con l’ausilio di fotografie e cartoline di fine Ottocento e primi Novecento i visitatori scopriranno com’è cambiata la percezione del panorama a seguito degli interventi antropici e degli eventi naturali che hanno contraddistinto oltre mille anni di storia di questo luogo meraviglioso. Alle ore 14 sarà invece possibile partecipare a una piacevole passeggiata, della durata di un’ora e mezza, condotta da Claudio Solimano, Guida Ambientale Escursionistica del Parco di Portofino, adatta a tutti, che permetterà di conoscere la ricchezza naturalistica del sito, incastonato tra il Parco e l’Area marina Protetta di Portofino, e in particolare la vegetazione che contraddistingue il panorama di questa parte del promontorio che ispirò il pittore divisionista Rubaldo Merello, imparando a distinguere i caratteristici pini d’Aleppo da quelli domestici o da pinoli. In collaborazione con Ente Parco di Portofino.

In caso di condizioni meteo marine avverse e sospensione del servizio battelli da Camogli l’evento sarà annullato.

Con il Patrocinio del Comune di Camogli e in collaborazione con l’Ente Parco Naturale Regionale di Portofino.

Per ulteriori informazioni, prezzi e prenotazioni: Abbazia di San Fruttuoso www.abbaziadisanfruttuoso.it; tel. 0185 772703; fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it.

Villa Rezzola, Lerici – frazione Pugliola (SP)

Alle ore 10.30, 14, 16 e 18 verranno proposte delle visite speciali dedicate all’osservazione del panorama visibile da Villa Rezzola e il suo parco. All’inizio del percorso i partecipanti riceveranno un binocolo che accompagnerà l’intera esperienza, dal giardino alla terrazza panoramica. Il binocolo diventerà così uno strumento per leggere il territorio da una prospettiva diversa, mettendo a fuoco scorci e dettagli dell’eccezionale vista che si gode sul Golfo della Spezia, meglio conosciuto come “Golfo dei poeti”, dal Bene del FAI. Un panorama che spazia da Lerici col suo castello, all’isola Palmaria e del Tino, fino ad arrivare al caratteristico paese di Portovenere, inseriti con le Cinque Terre, nel 1997, tra i beni patrimonio dell’umanità censiti dall’UNESCO.

Per ulteriori informazioni, prezzi e prenotazioni: Villa Rezzola www.villarezzola.it; tel. 0187 1570317; faivillarezzola@fondoambiente.it.

Podere Lovara a Punta Mesco, Levanto (SP)

In occasione della Giornata del Panorama, dal Podere Lovara, raggiungibile solo a piedi attraverso il sentiero immerso nella natura che collega Levanto e Monterosso e affacciato sullo splendido panorama dalla costa della Toscana alla Costa Azzurra, partiranno – alle ore 10, 11 e 12 – dei brevi trekking guidati verso i resti dell’eremo di S. Antonio, che si trova sulla propaggine estrema del promontorio di Punta Mesco, a circa 1 chilometro di distanza. I partecipanti saranno accompagnati da una guida GAE, dal CAI e/o dal Soccorso Alpino proseguendo lungo il “Sentiero Verde Azzurro” e potranno scoprire, grazie alle guide del Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità del Parco Nazionale delle Cinque Terre, i tanti aspetti della flora, della fauna e della geologia che incontreranno lungo il cammino. Al termine della camminata si farà ritorno al Podere, dove sarà possibile scoprire la storia del paesaggio circostante e del Bene stesso, grazie al video racconto “Questo è un Parco dell’uomo” affidato alla voce di Dario Vergassola: un viaggio nel tempo dagli anni dell’agricoltura a quelli dell’abbandono fino al recupero a cura del FAI. Ai partecipanti sarà offerta una piccola degustazione di prodotti provenienti dal territorio e da altri Beni del FAI. Ci si potrà poi trattenere liberamente fino alla chiusura del Podere, alle ore 17.

Si raccomanda di indossare abbigliamento escursionistico e portare almeno un litro d’acqua per raggiungere il Podere.

In collaborazione con il Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Per ulteriori informazioni, prezzi e prenotazioni: Podere Lovara a Punta Mesco www.poderelovara.it; tel. 335 1676291 (da mercoledì a domenica ore 10-17); faimesco@fondoambiente.it.

Programma completo e informazioni su costi e prenotazioni sul sito www.giornatadelpanorama.it (N.B. in caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta).