Lettere/ “La visita del presidente Bucci e le dichiarazioni di rito”

Rapallo e Zoagli

Da Franco Fronzoli

Adesso lo chiamano tour, come in Francia, praticamente il giro delle cittadine del Tigullio, che sta effettuando Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria. Prima tappa Rapallo, sicuramente la più importante, dove si è tenuta una mini convention presso la sala consigliare del comune, alla presenza di tutto l’entourage a seguito . Alla fine, di solito, dopo i soliti discorsi, si fanno le dichiarazioni di rito, magari già preparati molto prima .

Il sunto delle dichiarazioni si può sintetizzare come segue : Faremo tutto, dal tunnel della Fontanabuona al tunnel Rapallo& Santa Margherita; dalla funivia al dissesto della strada che porta a Montallegro; dalla Via Mameli pedonale alla passeggiata Trelo&Prelo; dal dissesto delle strade cittadine al problema rifiuti. Ed oltre

Come non essere scettici, su queste promesse tenendo presente che sono lustri che vengono reiterate, ma sempre promesse sono rimaste.

L’allagamento della Via Mameli pedonale ad ogni pioggia, come Corso Italia ed altre zone, secondo quanto asserito tanti anni orsono, dovrebbe essere risolto; la passeggiata Trelo&Prelo sono otto anni che è sotto l’egida delle promesse di soluzione; non parliamo della strada per Montallegro; la Funivia anch’essa assoggettata alle promesse; non citiamo il tunnel Rapallo & Santa Margherita Ligure mai considerato se non a parole in tempi lontani e mai più.

Il decoro di tutta la città, invasa da dissesti stradali, precarietà nella pulizia; mancato funzionamento della raccolta rifiuti; nessun intervento nel settore dei servizi igienici pubblici, inadeguati, non fruibili ed indecorosi .

Non parliamo di una delle problematiche più sensibili, tutte le promesse per rendere efficente l’Ospedale, cadute nell’oblio.

Questa è una verità incontrovertibile, una situazione di precarietà della città, frazioni comprese, che non ha trovato soluzione in tanti anni di amministrazione, senza parlare dei nove anni del famoso progetto “ San Francesco “, che tante criticità ha procurato alla città ed ai commercianti della zona in particolare.