Gattorna: Festa della Madonna della Guardia, tra musica e gastronomia

Da venerdì 28 a lunedì 31 agosto, Gattorna, il più vivo centro commerciale della Fontanabuona, diventa anche “capitale delle feste patronali”. Il tutto per omaggiare alla grande la patrona, la Madonna della Guardia. Gattorna Alta ( al campo sportivo San Giacomo); gli Amici di Gattorna (in piazza Basso nel centro del paese) e Gattorna Bassa (nell’omino quartiere) propongo gastronomia da leccarsi i baffi, orchestre, anche note in tutto il Nord Italia, e danze. Assicurando ottime serate.

Inoltre sabato 29 e domenica 30 vi saranno bancarelle con oggetti artigianali e domenica 30 un raduno d’auto d’epoca. Non mancheranno le sparate dei quartieri.