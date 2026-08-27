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Funghi: la caccia è iniziata: i porcini popolano i social e i menù dei ristoranti

27 agosto 2026 | 11:41
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di Redazione

Redazione

Funghi: la caccia è iniziata: i porcini popolano i social e i menù dei ristoranti

La caccia ai porcini è iniziata. Con successo. I social pubblicano i primi abbondanti raccolti provenienti dal nostro entroterra. La pioggia sta dando i suoi frutti. E i funghi appaiono nei menù di molti ristoranti, in particolare nella versione “fritti”.

Nella foto, i porcini postati da Claudio Solari, sindaco di San Colombano e titolare di un noto e apprezzato ristorante che certamente li proporrà ai clienti.