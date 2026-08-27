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previsioni arpal
Cielo sereno con un deciso aumento termico delle temperature
27 agosto 2026 | 08:00
Sereno o poco nuvoloso al mattino con nubi in graduale aumento, soprattutto tra pomeriggio e sera quando si assisterà, sia all’arrivo di nubi alte e sottili a tratti consistenti, che di nuvolosità marittima: così la previsione di Arpal
VENTI: deboli in prevalente regime di brezza, a Ponente locali rinforzi da Est durante le ore pomeridiane
MARE: tra mosso e poco mosso sulle riviere, poco mosso su coste centrali
TEMPERATURE: in aumento nei valori massimi e minimi
UMIDITÀ: su valori medio-alti