Logo

Temi del giorno:

territorio
Celebrazioni
Feste
maltempo
meteo

previsioni arpal

Cielo sereno con un deciso aumento termico delle temperature

27 agosto 2026 | 08:00
Share0
di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Cielo sereno con un deciso aumento termico delle temperature

Sereno o poco nuvoloso al mattino con nubi in graduale aumento, soprattutto tra pomeriggio e sera quando si assisterà, sia all’arrivo di nubi alte e sottili a tratti consistenti, che di nuvolosità marittima: così la previsione di Arpal

VENTI: deboli in prevalente regime di brezza, a Ponente locali rinforzi da Est durante le ore pomeridiane

MARE: tra mosso e poco mosso sulle riviere, poco mosso su coste centrali

TEMPERATURE: in aumento nei valori massimi e minimi

UMIDITÀ: su valori medio-alti