Chiavari: si gioca al Comunale, modifiche alla viabilità

Modifiche temporanee alla viabilità in occasione della partita di calcio presso lo stadio comunale “Enrico Sannazzari”. In occasione dell’incontro di calcio in programma sabato 29 agosto alle ore 19, saranno adottate temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta nelle aree limitrofe allo stadio comunale “Enrico Sannazzari”.

Le misure entreranno in vigore a partire da cinque ore prima dell’inizio della partita e fino al completo deflusso degli spettatori e prevedono: