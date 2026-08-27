Chiavari: nuovi arredi per la nuova scuola dell’infanzia Mazzini Est

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Arredi, spazi per laboratori e psicomotricità, monitor interattivi, sistemi educativi di proiezione a pavimento e nuove attrezzature digitali. La nuova scuola dell’infanzia Mazzini Est di Chiavari sarà completata con un allestimento moderno e innovativo grazie ad un ulteriore finanziamento di circa 275 mila euro, ottenuto dal Comune di Chiavari attraverso un bando del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Un risultato arrivato mentre erano già in corso i lavori di realizzazione del nuovo edificio: Chiavari è tra i Comuni liguri ammessi al contributo, ottenendo nuove risorse interamente destinate agli arredi, alle attrezzature e alle tecnologie per la didattica.

La struttura di via Mafalda di Savoia è nel frattempo completata e sono in corso le operazioni di collaudo. Da settembre inizierà invece l’installazione delle prime forniture, un intervento che interesserà progressivamente aule, spazi comuni, laboratori e aree dedicate alle diverse attività dei bambini.

Proprio per usufruire di questo nuovo finanziamento e rispettare le tempistiche previste dal bando, il trasferimento delle attività scolastiche è stato programmato per il 7 gennaio 2027, al rientro dalle festività natalizie.

Gli arredi sono stati pensati per creare ambienti flessibili e realmente a misura di bambino e consentiranno di modificare la disposizione degli spazi in funzione delle diverse attività. Specifiche dotazioni saranno destinate alle aree per il riposo, ai laboratori e alla psicomotricità. Gli ambienti saranno organizzati per accompagnare i diversi momenti della giornata scolastica e favorire autonomia, gioco, socialità e sviluppo motorio e sensoriale. Le aule saranno dotate di monitor interattivi e attrezzature digitali di ultima generazione, insieme a sistemi educativi di proiezione a pavimento.

Il nuovo plesso, sviluppato su tre piani, potrà accogliere fino a 138 bambini in sei aule e comprenderà mensa, spazi polifunzionali, servizi igienici su ogni livello, magazzini e un’area gioco esterna. Anche sotto il profilo impiantistico la struttura presenta soluzioni di alto livello, tra cui la Ventilazione Meccanica Controllata (VMC), che garantisce il ricambio continuo e filtrato dell’aria negli ambienti interni.

La realizzazione della nuova scuola dell’infanzia Mazzini Est rappresenta un investimento complessivo di circa 3,5 milioni di euro, di cui 2 milioni e 115 mila euro finanziati attraverso il PNRR e la restante quota sostenuta dal Comune di Chiavari. A questo investimento si aggiungono ora i circa 275 mila euro ottenuti per arredare gli ambienti scolastici.