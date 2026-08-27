Chiavari: giovane fenicottero alla foce dell’Entella

La violenta perturbazione della settimana scorsa ha messo a dura prova la sopravvivenza degli uccelli selvatici, già provati dalla lunga torrida estate. Gli uccelli migratori sono i più esposti al cambiamento climatico dovendo sorvolare diversi continenti.

E’ stato fortunato, invece, il giovane fenicottero rosa avvistato sul fiume Entella nei giorni scorsi che ha trovato qui una zona di approdo sicuro; si è fermato per poco, il tempo di riposarsi e rifocillarsi e dopo circa un’ora ha ripreso il volo verso ponente.