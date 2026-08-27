Chiavari: arriva il Cesena, cambia la viabilità nelle aree limitrofe al Sannazzari

In occasione dell’incontro di calcio in programma sabato 29 agosto alle ore 19, saranno adottate temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta nelle aree limitrofe allo stadio comunale “Enrico Sannazzari”.

Le misure entreranno in vigore a partire da cinque ore prima dell’inizio della partita e fino al completo deflusso degli spettatori e prevedono:

lo sgombero dei due parcheggi a nord dell’impianto sportivo, sia la parte pavimentata sia quella in ghiaia

lo sgombero dei parcheggi di viale Kasman

il divieto di sosta e di circolazione in via Gastaldi