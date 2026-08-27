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sabato 29 agosto|
Chiavari: arriva il Cesena, cambia la viabilità nelle aree limitrofe al Sannazzari
Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari
Modifiche temporanee alla viabilità in occasione della partita di calcio presso lo stadio comunale “Enrico Sannazzari”.
In occasione dell’incontro di calcio in programma sabato 29 agosto alle ore 19, saranno adottate temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta nelle aree limitrofe allo stadio comunale “Enrico Sannazzari”.
Le misure entreranno in vigore a partire da cinque ore prima dell’inizio della partita e fino al completo deflusso degli spettatori e prevedono:
lo sgombero dei due parcheggi a nord dell’impianto sportivo, sia la parte pavimentata sia quella in ghiaia
lo sgombero dei parcheggi di viale Kasman
il divieto di sosta e di circolazione in via Gastaldi
Foto: pixabay.com – utilizzabile gratis