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Il programma; la partecipazione del vescovo|
Castiglione: santuario di Velva in festa; concerto del Duo SonanTes
Riceviamo
Il Santuario di Velva, dedicato alla Madonna della Guardia, patrona dell’alta Val Petronio, si prepara a celebrare la propria ricorrenza. Venerdì 28 agosto, vigilia della solennità, il programma si aprirà alle ore 20.15 con la tradizionale processione Aux Flambeaux e la Santa Messa officiata dal Rettore del Santuario, Don Cyriaque Bigirimana; a seguire, alle 21.15, l’elevazione musicale “Rosa Mystica”, affidata al Duo SonanTes, formato dal soprano Silvia Rovati e dall’organista Timur De Angeli.
Il concerto accompagnerà il pubblico in un percorso di intensa spiritualità attraverso alcune delle pagine più belle della musica sacra dedicate alla Vergine Maria, con brani di Vivaldi, Bach, Gounod, Schubert, Puccini, Saint-Saëns, Verdi, Mascagni e Nino Rota, insieme a composizioni originali dello stesso De Angeli.
Il duo, nato dall’incontro dei due artisti pavesi, svolge un’intensa attività concertistica in tutta Italia, esibendosi in cattedrali, santuari e prestigiosi auditorium con un repertorio che coniuga musica sacra e lirica.
L’ingresso è libero e gratuito. Cittadini, turisti e visitatori sono invitati a partecipare a questa serata di musica e raccoglimento nella cornice suggestiva del Santuario, storica meta di devozione per la comunità del Levante e per i numerosi pellegrini che ogni anno vi giungono.
I festeggiamenti proseguiranno sabato 29 agosto, giorno della solennità: alle ore 11 la Santa Messa Pontificale sarà presieduta da Sua Eccellenza Monsignore Giampio Devasini, Vescovo di Chiavari, mentre alle 17.30 seguiranno le Lodi alla Madonna, la processione e la benedizione eucaristica, presiedute da Monsignore Stefano Mazzini, Vicario generale della Diocesi di Chiavari.