Castiglione: santuario di Velva in festa; concerto del Duo SonanTes

Il Santuario di Velva, dedicato alla Madonna della Guardia, patrona dell’alta Val Petronio, si prepara a celebrare la propria ricorrenza. Venerdì 28 agosto, vigilia della solennità, il programma si aprirà alle ore 20.15 con la tradizionale processione Aux Flambeaux e la Santa Messa officiata dal Rettore del Santuario, Don Cyriaque Bigirimana; a seguire, alle 21.15, l’elevazione musicale “Rosa Mystica”, affidata al Duo SonanTes, formato dal soprano Silvia Rovati e dall’organista Timur De Angeli.

Il duo, nato dall’incontro dei due artisti pavesi, svolge un’intensa attività concertistica in tutta Italia, esibendosi in cattedrali, santuari e prestigiosi auditorium con un repertorio che coniuga musica sacra e lirica.

L’ingresso è libero e gratuito. Cittadini, turisti e visitatori sono invitati a partecipare a questa serata di musica e raccoglimento nella cornice suggestiva del Santuario, storica meta di devozione per la comunità del Levante e per i numerosi pellegrini che ogni anno vi giungono.