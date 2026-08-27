Temi del giorno:
A causa delle previsioni meteomarine|
Camogli: tributo al Cristo degli Abissi, salta la cerimonia a San Fruttuoso
Dalla Segreteria Centro Subacqueo Mediterraneo “Duilio Marcante”
Importante variazione del programma della 72ª edizione del “Tributo di fede al Cristo degli Abissi”. Causa condizioni meteo marine avverse, non sarà possibile svolgere le celebrazioni previste a San Fruttuoso di Camogli. La celebrazione del Tributo di Fede si svolgerà quindi in forma ridotta
Sabato 29 agosto dalle ore 18:15 presso il Palazzo Comunale di Camogli secondo il seguente programma:
Ore 18:15 – Proiezione di video storici e recenti sul Cristo degli Abissi e la storia della subacquea in Liguria, nella Sala del Consiglio del Comune;
ore 19:00 – Santa Messa di suffragio presso l’Oratorio di San Prospero e Santa Caterina in Via della Repubblica Camogli;
ore 19:40 – ritorno in Comune per rinfresco e saluti.