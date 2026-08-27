Camogli. Festival della Comunicazione, copione rispettato: subito esauriti gli eventi più attesi

Dall’ufficio stampa del Festival della Comunicazione

La tredicesima edizione del Festival della Comunicazione, che è in programma a Camogli da giovedì 10 a domenica 13 settembre, all’apertura delle prenotazioni ha segnato in pochi minuti il tutto esaurito per gli eventi più attesi. Un grande successo, che conferma e supera quello delle scorse edizioni, con migliaia di persone che si sono collegate puntuali a mezzogiorno di giovedì 27 agosto per garantirsi un posto in platea,

facendo esaurire in meno di un’ora i posti a sedere di tantissimi eventi.

Per molti appuntamenti i posti disponibili sono terminati in pochi istanti, con un primato di prenotazioni che ha riguardato in generale tutti gli incontri del palinsesto, con un totale di oltre 11mila biglietti gratuiti già assegnati nella prima mezz’ora di prenotazioni. Sono stati esauriti dopo pochi secondi i posti disponibili per le lectio di Paolo Mieli, Alessandro Barbero, Enrico Mentana, Stefano De Martino, Aldo Cazzullo, Guido Barbujani, Stefano Massini, il dialogo tra Marco Bucci, Federico Rampini e Michele Cagiano, il silent reading con Alessia Gazzola e il “Concertino tra scienza e canzoni” con Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni. Tra gli eventi già sold out anche le accoppiate inedite e i dialoghi speciali proposti dal Festival: Imperatrice Bruno, Walter Veltroni e Alessandro Robecchi con Severino Salvemini, Paolo Crepet, Andrea Amadio con Gaia Lorusso, Concita De Gregorio con Fabio Genovesi e Cinzia Leone con Mirella Serri.

Un ringraziamento per questo straordinario successo di pubblico va anche alle aziende e realtà italiane di rilevo che, in qualità di partner, affiancano il Festival della Comunicazione contribuendo con il loro supporto e la loro identità distintiva a creare ponti fertili tra cultura, economia, società e mondo dell’impresa. Tra queste Banca Passadore, Fondazione Carige, Basko, MyEdu, Amgen, A2A, RINA, BonelliErede, Lega Calcio SerieA, Costa Edutainment, WindTre e Camera di Commercio di Genova, a cui si aggiungono i partner scientifici e legati alla formazione: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN, Istituto Nazionale di Astrofisica INAF, Università di comunicazione e lingue IULM, Università di Genova UniGe e Dipartimento DITEN, gli Istituti Tecnologici Superiori ITS della Liguria. Un ringraziamento particolare va al Teatro Sociale, che ospita alcuni degli incontri del Festival della Comunicazione.

“Il successo di questa formula, elaborata fin dalla prima edizione con Umberto Eco, conferma che il Festival della Comunicazione è diventato uno spazio di confronto in cui lectio, dialoghi, spettacoli, laboratori e momenti di educazione si intrecciano per offrire a tutti – sia a chi è presente a Camogli sia a chi ci segue in streaming – l’opportunità di approfondire i temi che oggi sono al centro dell’attenzione dell’opinione

pubblica: dall’intelligenza artificiale alla geopolitica, dal cambiamento climatico ai problemi dell’adolescenza, dai femminicidi alla Costituzione”, aggiungono i direttori del Festival della Comunicazione Danco Singer e Rosangela Bonsignorio. “Ogni edizione porta con sé sorprese dell’ultimo minuto, che rendono il programma sempre più vivo e partecipato. Dietro tutto questo c’è una squadra straordinaria, che lavora tutto l’anno per reggere la complessità del Festival e garantire che ogni appuntamento sia curato, accessibile e capace di

parlare a pubblici diversi”.

Accanto ai grandi temi della scienza e della storia, dell’educazione e del giornalismo, il Festival della Comunicazione – organizzato da Frame e dal Comune di Camogli, con la Regione Liguria e la Città Metropolitana di Genova e il patrocinio della Commissione Europea – dedica quest’anno particolare spazio dedicato al mondo dell’economia e delle imprese, per esplorare il tema Coraggio nelle sue molteplici

declinazioni: dal lavoro alla sostenibilità, dallo sviluppo all’innovazione. Come già evidenziato dal Concept che ha dato forma all’edizione 2026, il Festival di quest’anno è un invito a riscoprire il lato migliore della nostra umanità, tra creatività e intelligenza, passione e preparazione, impegno e partecipazione e a guardare così all’oggi e al domani con lo slancio giusto, quello che ci permette di tracciare rotte possibili verso migliori orizzonti.

Un intero filone è dedicato ai dati e al coraggio dei numeri, con Carlo Cottarelli e Ferruccio De Bortoli (“L’economia facile”), con Veronica De Romanis e Ferruccio De Bortoli (“L’economia della paura. Perché conservando si arretra”) e con Severino Salvemini e Pietro Senaldi (“Sveglia! Le bugie che ci impoveriscono, le verità che ci arricchiranno”). E altrettanto spazio verrà dedicato alle trasformazioni in atto, dalle frontiere della tecnologia con Luigi Ferraris, Paola Boromei e Ugo Giordano (“Innovazione tecnologica, resilienza e finanziabilità: le sfide delle infrastrutture del futuro”) a quelle dell’occupazione con Giovanni D’Alessandro e Fausto Caprini (“Affrontare la trasformazione del lavoro – uomo, AI, umanoidi”), dagli aspetti normativi con Alessandra Perrazzelli e Brando Benifei (“La regolamentazione della IA richiede coraggio, strategia, determinazione”) fino alla chiacchierata “Il bar di Cinecittà” con Walter Veltroni e Severino Salvemini e a uno sguardo alla geopolitica dell’economia con Federico Fubini, Mara Gergolet e Viviana Mazza con “L’Italia e l’Europa nel secolo delle nuove superpotenze”.

Molti gli appuntamenti dedicati verticalmente ai settori: l’economia del calcio e “La Serie A oggi e domani” in un panel con Luigi De Siervo, Fabio Capello, Fabio Galante, Lorenzo Dallari ed Evelina Christillin, i nuovi percorsi formativi post-diploma degli Istituti Tecnologici Superiori con Giovanna Bazzoni, Guido Torrielli e Gualtiero Carraro (“ITS – Il coraggio di cambiare immaginario”), l’approvvigionamento e la distribuzione energetica con Paolo Bricco (“Energia e coraggio per un mondo che si trasforma. Un secolo di storia italiana”) e la salute con Rossana Bruno e Paolo Tallini (“Sangue Bianco: malattia, ricerca scientifica, speranze, cura.

Quando la comunicazione sulla salute conquista il grande schermo”) in dialogo con Gianluca Dotti, il mondo dei media con Enrico Mentana (“Il coraggio di fare informazione”), la ricerca e l’innovazione con Giorgio Metta e Gianluca Mercuri (“Il coraggio d’inventare il futuro”) .

Eventi tutti gratuiti, prenotazioni aperte

Il Festival della Comunicazione, che quest’anno propone un programma intenso e particolarmente ricco, all’insegna delle sollecitazioni sempre attuali del padre nobile Umberto Eco, conta oltre 160 ospiti e più di 100 eventi, oltre alla mostra “Il mare capita” a Castel Dragone di Camogli. Tutti gli appuntamenti del Festival della Comunicazione sono come sempre gratuiti, su prenotazione fino a esaurimento posti. Per garantire la partecipazione agli incontri al numero più ampio possibile di persone, per gli eventi più attesi – incluso il pomeriggio di apertura – ci sarà la possibilità di assistere anche attraverso i maxischermi installati nelle altre location libere del Festival. Inoltre è possibile, per gli eventi che risultano al momento esauriti, che alcuni posti tornino disponibili a seguito di rinunce o disdette. Per gli eventi non ancora esauriti le prenotazioni resteranno attive anche nei prossimi giorni sul sito ufficiale, festivalcomunicazione.it.

Da quest’anno anche per gli appuntamenti presso Barcollo&Barracuda, ossia le colazioni e gli aperitivi con gli autori, è prevista la prenotazione. Non occorre invece prenotarsi per gli eventi in Piazza Colombo: tra questi spiccano le rassegne stampa del mattino con Paolo Mieli e Massimo Gaggi venerdì 11 settembre (dedicata a “11 settembre 2001. USA venticinque anni dopo”), con Mario Tozzi e Amedeo Balbi sabato 12 settembre (su “Crisi climatica ed emergenza ecologica”) e con Gharardo Colombo e Miguel Gotor domenica 13 settembre (su “Cosa vogliamo fare della nostra Costituzione?”), l’appuntamento serale di giovedì 10 settembre con Gianni Coscia e Roberto Cotroneo (“Chi era Umberto Eco? Il coraggio di un incontro”) e gli incontri con Alberto Diaspro (“Scoperte coraggiose”), Fabio Genovesi (“Monologo sulla

bicicletta”), Tommaso ‘TommyCassi’ Cassissa e Vittorio Pettinato (“Il coraggio di andare online”), Viviana Mazza e Marcello Flores (“Il coraggio del cambiamento: le tante vite di Nelson Mandela”), Luca Bottura (“Guida galattica per retequattristi”), il panel con Luigi De Siervo, Fabio Capello, Fabio Galante, Lorenzo Dallari ed Evelina Christillin (“La Serie A oggi e domani”) e il gran finale della serata di domenica 13

settembre con I Musici di Francesco Guccini (“A noi piace pensarlo ancora dietro al motore”) e la speciale proiezione del film “Anna”, con la presenza di Monica Guerritore che lo ha co-scritto, diretto e interpretato. Sempre domenica 13 settembre, per lo spettacolo di Federico e Jacopo Rampini “A cosa serve l’America” al Teatro Sociale di Camogli, i biglietti sono da richiedere alla Pro Loco di Camogli.