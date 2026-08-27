Borzonasca: a Sopralacroce tributo a Zucchero con Fabrizio

Dalla Compagnia di San Martino

Domenica 30 agosto musica, festa e valorizzazione del territorio con Sugar Fabry e la sua tribute band dedicata a Zucchero

La Compagnia di San Martino Odv, insieme al Circolo Acli Amici di Sopralacroce Aps, organizza per domenica 30 agosto una serata dedicata alla musica, alla socialità e alla valorizzazione dei talenti del territorio, con il concerto di Sugar Fabry, tribute band dedicata a Zucchero.

L’appuntamento è alle 21.30, quando prenderà il via il concerto che accompagnerà il pubblico fino alle 23.30. Una serata pensata per tutta la comunità e per quanti vorranno trascorrere qualche ora insieme, tra musica, divertimento e convivialità.

La scelta di Sugar Fabry non è casuale. Protagonista della serata sarà infatti Fabrizio, in arte “Sugar”, un vero e proprio vicino di casa e compaesano, che da tempo porta in giro per l’Italia il suo spettacolo dedicato a Zucchero.

La sua interpretazione, caratterizzata da una notevole somiglianza con il celebre artista emiliano e da una grande capacità di coinvolgere il pubblico, ha conquistato negli anni numerosi spettatori, portando spesso i suoi concerti al tutto esaurito.

«Per noi è un vero piacere poter accogliere Fabrizio e la sua band proprio nel paese in cui vive. È un modo semplice ma significativo per dare spazio a un talento del nostro territorio e, allo stesso tempo, offrire alla comunità e ai visitatori una bella serata di musica, festa e condivisione», spiegano gli organizzatori.

L’ingresso al concerto è gratuito.

A partire dalle ore 20.00 circa sarà inoltre attivo un servizio bar e panini, per accompagnare la serata e il concerto.