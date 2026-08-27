Alpinismo lento/ Tra l’Alta Val di Vara e le terre dello Spino Secco

L’associazione Mangia Trekking propone attività di alpinismo lento per tutti in un territorio unico, che nelle belle giornate, permette di osservare straordinari panorami. Vere e proprie opere d’arte della natura. La cordigliera Appenninica tosco emiliana, dalla provincia di Massa e Carrara a quella di Reggio Emilia. Il Parco di Montemarcello Magra Vara. L’isola Palmaria, nel Parco di Porto Venere e l’Alta Via del Golfo. Le Alpi Apuane e la Versilia. Il Parco Nazionale delle 5Terre con tutta la sua Alta Via. Il castello Doria Malaspina di Calice, il monte Dragnone ed il suo Castellaro risalente alla preistorica età del bronzo. Fino al monte Gottero sul confine fra le regioni Liguria, Emilia e Toscana. Così in questi giorni, alcuni amici del Mangia Trekking, sono saliti al Passo dei Casoni, fra il Comune di Mulazzo e di Rocchetta di Vara, per documentare, attraverso alcune significative fotografie, le straordinarie opportunità ed un’esperienza sportivo-culturale, che un cammino dolce, in quell’area geografica, sa offrire.