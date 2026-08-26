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Visita aperta da un sopralluogo presso la passeggiata a mare|
Zoagli. L’amministrazione incontra Bucci: sul tavolo spiagge, palazzo comunale e artigianato
Da Angelo Vaccarezza (testo e foto)
La giornata nel Tigullio insieme al Presidente Bucci è proseguita a Zoagli, dove abbiamo incontrato il Sindaco Roberto Viale e la Sua Amministrazione.
Dopo un sopralluogo presso la caratteristica passeggiata a mare, per il cui recupero dopo la mareggiata del 2018 è stato massimo l’impegno di Regione Liguria, si è svolto un momento di confronto presso il Palazzo Comunale.
Qui il focus si è concentrato sui progetti che la nuova Giunta sta sviluppando.
In particolare:
– La valorizzazione della storica tradizione dei telai, un’eccellenza artigianale famosa in tutto il mondo, un’attività che per secoli ha visto Zoagli tra i centri in assoluto più importanti;
– Il ripascimento del litorale;
– La ristrutturazione e l’ammodernamento del Palazzo Comunale.
Su questi progetti c’è grande attenzione e disponibilità a collaborare da parte della Regione.
Desidero ringraziare il Sindaco Roberto Viale per l’accoglienza ed esprimergli i miei complimenti per il lavoro che sta portando avanti.