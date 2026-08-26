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Variabilità al mattino, più sole dal pomeriggio

26 agosto 2026 | 07:30
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di Redazione

Redazione

Variabilità al mattino, più sole dal pomeriggio

Al mattino nuvolosità variabile su Centro-Levante con residui piovaschi, soleggiato a Ponente. Tra pomeriggio e sera transito di nubi alte e sottili: così la previsione di Arpal

VENTI: deboli meridionali in successiva rotazione a brezze

MARE: mosso con tendenza a temporaneo calo del moto ondoso

TEMPERATURE: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve aumento a Levante

UMIDITÀ: su valori alti