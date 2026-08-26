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previsioni arpal
Variabilità al mattino, più sole dal pomeriggio
26 agosto 2026 | 07:30
Al mattino nuvolosità variabile su Centro-Levante con residui piovaschi, soleggiato a Ponente. Tra pomeriggio e sera transito di nubi alte e sottili: così la previsione di Arpal
VENTI: deboli meridionali in successiva rotazione a brezze
MARE: mosso con tendenza a temporaneo calo del moto ondoso
TEMPERATURE: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve aumento a Levante
UMIDITÀ: su valori alti