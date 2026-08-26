Valli dell’Aveto: gli appuntamenti proposti fino alla prima decade di settembre

Dal Consorzio Ospitalità Diffusa – Valli Parco Aveto – Una montagna di accoglienza

L’estate non ha ancora detto l’ultima parola: nelle Valli del Parco dell’Aveto continua a sorprendere, tra sentieri da percorrere in compagnia di Guide esperte, boschi da esplorare, feste di paese, musica, sapori e appuntamenti che già guardano a settembre.

Cominciamo con le attività all’aria aperta.

Avet…ando – Escursioni a Rezzoaglio e dintorni con la Guida Michele Picco

– Mercoledì 26 Agosto

Passi ritrovati tra i pascoli di Gavadi. Escursione con partenza da S. Stefano d’Aveto

– Giovedì 27 Agosto

Pastori e Monaci. Escursione con partenza da Farfanosa (Rezzoaglio)

– Sabato 29 Agosto

Conca Tribolata – Ciappa Liscia. Escursione con partenza da Rocca d’Aveto (S. Stefano d’Aveto).

– Domenica 30 Agosto

Anello del Bandito. Escursione con partenza da Loc. Noci (Rezzoaglio)

Info e prenotazioni: Tel. 375 607 8209 – Whatsapp 348 5710 908 – michelepiccoguida@gmail.com

Escursioni con le Guide Meraviglie d’Aveto:

– Domenica 30 Agosto

Monumentalità: la storia feudale di San Ste’ il castello e i borghi fortificati – Amborzasco e la Pieve di Allegrezze.

Info e prenotazioni: Giuseppe Maggiolo Tel. 333 950 38 70

Domenica 30 Agosto – Wild Horsewatching

Wild Trekking “La via delle Foreste”

In estate, alla ricerca del fresco, i branchi si spostano a quote più elevate e l’itinerario si modifica di conseguenza. L’itinerario ci permetterà di attraversare le più belle faggete del Parco e osservare tra le più interessanti emergenze naturalistiche: zone umide, piante insettivore e specie relitte risalenti all’ultima glaciazione. E questo è anche l’ambiente preferito dei selvaggi in questa stagione!

L’appuntamento è alle 10:00 presso il Rifugio Casermette del Monte Penna. Il pranzo è al sacco a carico dei partecipanti.

Info e prenotazioni: Tel. 347 3819 395 – icavalliselvaggidellaveto@gmail.com

Su richiesta

Valli Del Parco Dell’Aveto E-Mtb Tour

Le nostre escursioni in mountain bike a pedalata assistita con le Guide di SeiFuori.it, personalizzate in base al tuo livello di allenamento e alle tue esigenze. Disponibile anche noleggio e-bike, con consegna a domicilio.

Piccole anticipazioni, per prenotare in tempo!

4 – 5 – 6 Settembre

Nocciola in Festa – 2° Festival Etnoantropologico dedicato all’antica coltura della Nocciola a Mezzanego. Segnaliamo in particolare le Experience su prenotazione:

Sabato 5 Settembre

– h 8.30: Paesaggi in Cammino – Itinerari Parlanti 1

Nocciola Trekking + Visita all’opificio + Pranzo con prodotti a base di nocciola

– h 14.30: Gli Alberi della Vita – Itinerari Parlanti 2

Nocciola Trekking + Merenda nel noccioleto con prodotti a base di nocciola + Visita all’opificio

>> Iscrizione entro Giovedì 3 Settembre h 12.00

Domenica 6 Settembre

– h 9.00: Nocciola Bike

Raduno non competitivo riservato alle mountain bikes elettriche + Pranzo con prodotti a base di nocciola + Visita all’opificio

>> Iscrizione entro Venerdì 4 Settembre h 12.00

Sabato 5 e Domenica 6 Settembre

Weekend di Yoga ed Escursioni alla Malga Zanoni

Dalle h 16 di sabato alle h 16 di domenica, guidati da 2 professioniste alterneremo brevi escursioni fra pascoli e faggete a sessioni di yoga in natura, nell’ottica di un vero e proprio “ritiro”, pensato per rallentare, respirare, muoversi e soprattutto ricaricare le energie prima dell’arrivo di settembre e dei suoi mille impegni.

Prenotazioni e pagamento al link: https://experience.bricchidema.it/esperienze/weekend-di-yoga-ed-escursioni-alla-malga-zanoni.1238

25 – 26 – 27 Settembre

Valli, Vette e Vento – Cammino in 3 tappe da Santo Stefano d’Aveto a Lavagna

Trekking di 3 giorni con la Guida Michele Picco.

Iscrizioni: https://experience.bricchidema.it/esperienze/valli-vette-e-vento

Altri eventi nei nostri Comuni:

Eventi in Val Graveglia

Sabato 29 e Domenica 30 Agosto

Vin in Cumpagnia – 2° edizione

Dalle h 12 fino a sera – Loc. Conscenti presso Area Verde Pertini

Degustazione di vini nazionali, cibo, musiche e danze popolari, convegni sul vino e non solo.

Stand gastronomici e degustazioni

Tutti i sabato mattina – Mercatino Agricolo della Val Graveglia

Orario 9‑12 a Conscenti

Eventi a Borzonasca

Sabato 29 Agosto

– “La Notte” – Super concerto sotto le stelle a Green Riviera

La notte ha una musica tutta sua. Ti aspettiamo al Green Riviera (Loc. Giaiette) dalle ore 21.30 per una serata indimenticabile dedicata a lieder, arie e canzoni sul tema della Notte.

Protagonisti della serata saranno il soprano Daria Ryzhova, formatasi in Russia e trasferitasi in Italia nel 2017 per studiare canto lirico al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, dove si è diplomata con il massimo dei voti e la lode e Matteo Manzitti, compositore e direttore d’orchestra genovese, direttore artistico dell’Ensemble Eutopia e curatore del festival “Le Strade del Suono”, dedicato alla musica del nostro tempo, insignito nel 2023 del Premio Abbiati per la scuola.

Info e prenotazioni: Tel. 335 6755442

– Finale di Gare di Bocce – Memorial Beppe Botta e Franco De Ferrari

Presso la Bocciofila di Borzonasca

Domenica 30 Agosto

Sugar Fabry a Sopralacroce

h 21.30 Concerto della Tribute Band di Zucchero a Prato Sopralacroce.

Servizio bar e panini

Eventi a Rezzoaglio

Fino a Domenica 30 agosto

Mostra fotografica “Corrispondenze” di Andrea Gabrieli

Presso i Centri Visite di Bosco Fontana, a Cerisola, e del Parco Naturale Regionale dell’Aveto, a Rezzoaglio. Mostra inserita nel calendario della rassegna “Un bosco per tre paesi”.

L’esposizione, sottotitolata “Dall’Appennino all’Himalaya. Lo sguardo sulla natura, il viaggio dentro l’uomo”, propone un percorso fotografico che mette in dialogo territori, persone e culture attraverso immagini capaci di raccontare il profondo rapporto tra l’essere umano e l’ambiente che lo circonda.

La mostra è visitabile a ingresso libero dal 18 luglio al 30 agosto presso il Centro Visite Bosco Fontana di Cerisola e il Centro Visite del Parco Naturale Regionale dell’Aveto a Rezzoaglio, durante gli orari di apertura delle due strutture: tutti i giorni tranne il mercoledì, h 10-12 e 15-17.

Mercoledì 26 Agosto

Dalle Alpi al Karakorum, due storie di uomini e montagne a Bosco Fontana

Proiezione del film “Il vento fa il suo giro” alle h 20.30, presso il Centro Visite Bosco Fontana di Cerisola. Ingresso libero.

Venerdì 28 Agosto

Dalle Alpi al Karakorum, due storie di uomini e montagne a Bosco Fontana

Proiezione del documentario “Sadpara” di Gabriele Canu, dedicato alla vita di una comunità fortemente legata alla propria terra. Alle h 20.30, presso il Centro Visite Bosco Fontana di Cerisola.

Ingresso libero.

Sabato 29 Agosto

Festa di San Terenziano a Rezzoaglio

Stand Gastronomici con Street Food dalle 19:30

Ore 22:00 DJ Set a cura di D3RE

Domenica 30 Agosto

Festa Sacro Cuore di Maria – Loc. Lovari

con pranzo al Circolo Lagin di Alpepiana

Martedì 1 Settembre

Festa di San Terenziano a Rezzoaglio

Ore 16:00 S. Messa Solenne e processione con la partecipazione: Confraternita di San Rocco in Graveglia, Gruppo Campanari Liguri.

Pesca di Beneficenza e Intrattenimento per bambini e ragazzi con Circo Anacardi

Eventi a Santo Stefano d’Aveto

Fino a Mercoledì 27 Agosto

Bike Camp al Prato della Cipolla e al Parco degli Alpini

Divertimento per bambini e ragazzi volto a migliorare la tecnica su sentieri naturali, e campo scuola attrezzato. Notturne, grigliate e caccia al tesoro finale.

Info e prenotazioni: Massimo Tosi tel. 338 6645 512

da Venerdì 21 a Giovedì 27 Agosto

Festa in onore della Madonna di Guadalupe

Programma:

– Martedì 25 agosto – ore 20.45 concerto del Coro La Contrada al Santuario N.S. di Guadalupe

– Mercoledì 26 agosto – ore 20.30 recita del S. Rosario, meditazione mariana e benedizione eucaristica

– Giovedì 27 agosto – Pellegrinaggio al Monte Maggiorasca, ore 11.00 S. Messa

Mercoledì 26 Agosto

Mercato settimanale nel centro del paese

Sabato 29 Agosto

– Pilates in montagna

Benessere in Hotel presso il Grand Hotel Residence Siva.

h 9-10 Risveglio muscolare

h 18-19 Pilates al tramonto

Info e prenotazioni: Daniela 391 4730 542 – Alice 333 4241 900

Serata Poetica

h 21.00 Santuario di N.S. di Guadalupe, Capoluogo

Domenica 30 Agosto

– Se batte u gran

Festa con pranzo e battitura del grano ad Alpicella

Fiera di S. Maria Maddalena

Merci varie – Capoluogo

– Festa Patronale in onore della Madonna del Soccorso

Loc. Pievetta

Domenica 30 Agosto

Arte e Gusto – Prodotti agricoli e artigianali a km 0

presso il Parco degli Alpini. Orario: 9-12

Da non perdere

– Piccolo Polo Museale di Borzonasca e Museo d’Arte della Resistenza, per scoprire la storia, il paesaggio e l’arte di Borzonasca e della Valle Sturla.

– Il Mulino monumentale di Belpiano – Borzonasca

Un antico mulino a turbina risalente al XVIII secolo, un inestimabile esempio del patrimonio di architettura rurale delle nostre valli.

– Mercatino Agricolo della Val Graveglia

Ogni sabato mattina, da maggio a ottobre, a Ne in loc. Conscenti, Mercatino Agricolo con vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei contadini.

– Museo del Bosco nella Foresta delle Lame – Rezzoaglio

Esposizione permanente dedicata alle foreste del Parco dell’Aveto, alla loro storia antica e recente, al loro futuro. Il Museo si trova al Lago delle Lame ed è aperto nei fine settimana da metà giugno al 30 settembre. Ad agosto è aperto tutti i giorni. Orario: 10.30-16.30. Ingresso libero. In caso di allerta meteorologica il Museo rimane chiuso.

– Esposizione permanente sulle patate tradizionali della montagna genovese e Casa dei Semi

Da Maggio a Settembre è possibile visitare l’esposizione permanente sulle patate tradizionali della montagna genovese e la Casa dei Semi nel Comune di Rezzoaglio.

– Centro Visite del Parco a Rezzoaglio

Informazioni turistiche e allestimenti naturalistici.

– Piscina di Rezzoaglio

Piscina, ristoro e animazione per grandi e piccini

– Seggiovia, Bike Park e Rifugi di S. Stefano d’Aveto

Apertura estiva 2026 degli Impianti di Risalita Santo Stefano d’Aveto: Seggiovia Prato della Cipolla e Monte Bue, Rifugio Prato della Cipolla e Monte Bue. Escursioni e sentieri per tutti. Panorami mozzafiato tra mare, Alpi e Appennini. Sapori genuini e tanta voglia di stare insieme, Bike Park aperto per rider, famiglie e appassionati delle due ruote!

Novità’ 2026: possibilità di noleggio tende!

È il momento di tornare a respirare aria buona, godersi il fresco della montagna, pedalare, camminare, rilassarsi e vivere giornate indimenticabili immersi nella natura del Parco

dell’Aveto. La montagna a due passi dal mare vi aspetta!