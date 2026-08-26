Sicurezza: polizia di Stato, rafforzati i servizi sui treni e nelle stazioni

Da ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Genova

Nell’ambito dei dispositivi di vigilanza rafforzati nelle stazioni ferroviarie e dei servizi di scorta a bordo dei treni, predisposti nel periodo estivo per prevenire e contrastare i furti ai danni dei numerosi viaggiatori diretti verso le località balneari, la Polizia di Stato ha denunciato quattro persone per furto aggravato in concorso e un uomo per ricettazione.

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Chiavari, impegnati in un servizio di prevenzione presso la stazione di Recco, hanno sottoposto a controllo un cittadino straniero che aveva con sé uno zaino contenente una macchina fotografica e il passaporto di una cittadina statunitense. L’uomo non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili circa il possesso degli oggetti.

I successivi accertamenti hanno consentito di rintracciare la proprietaria a Levanto. La donna ha riferito di essere stata derubata mediante la tecnica dello “scambio dello zaino”: quello riposto nella cappelliera del treno era stato sostituito con un altro bagaglio. Gli effetti personali, riconosciuti presso gli uffici della Polizia Ferroviaria di Chiavari, sono stati restituiti alla legittima proprietaria, mentre l’uomo è stato denunciato per ricettazione.

Nel corso di un’altra attività di controllo a bordo di un treno regionale lungo la tratta Sestri Levante–Rapallo–Santa Margherita Ligure, gli agenti hanno individuato quattro giovani stranieri, già segnalati quali presunti responsabili di due distinti furti commessi all’interno di autovetture in un Comune del Levante ligure.

Il tempestivo coordinamento tra le Forze di polizia e l’immediata analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nelle aree interessate hanno consentito di acquisire elementi a carico dei quattro giovani. Al momento del controllo, alcuni di loro indossavano polo griffate corrispondenti ai capi di abbigliamento sottratti a una delle vittime e dettagliatamente descritti nella denuncia.

Durante l’attività è stata inoltre recuperata una borsa appartenente a una donna, alla quale era stata sottratta nella stessa giornata mentre si trovava a bordo della propria autovettura. La vittima era stata distratta da una richiesta di informazioni sulla viabilità.

I quattro giovani sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso, mentre tutti i beni recuperati sono stati restituiti ai legittimi proprietari.