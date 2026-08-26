Sestri-Zoagli-Rapallo: turismo, commercio e artigianato colonne portanti

Da ufficio stampa Regione Liguria

Sviluppo del commercio, promozione del turismo e sostegno alle imprese artigiane: sono questi alcuni degli argomenti affrontati oggi nel corso della visita del presidente della Regione Marco Bucci nel Tigullio.

A Rapallo, dopo l’incontro con il sindaco Elisabetta Ricci e l’amministrazione comunale, si è svolto un dibattito aperto ai cittadini e un sopralluogo tra le principali via della città. Tra i temi trattati durante l’incontro con l’amministrazione, lo stato della strada per il Santuario di Montallegro e il supporto alla revisione e manutenzione della funivia, i progetti finalizzati al miglioramento della viabilità come il tunnel di collegamento con Santa Margherita e il tunnel della Val Fontanabuona e il potenziamento dell’ospedale di Rapallo.

A seguire il presidente Bucci si è spostato a Zoagli, dove ha incontrato il sindaco Roberto Viale e il resto dell’amministrazione presso la sede del municipio; tra i temi trattati, il progetto del Comune “Zoagli – Borgo dei velluti”, pensato per promuovere la conoscenza e la valorizzazione della tradizione della lavorazione della seta e del velluto. Al termine dell’incontro, insieme all’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana, ha visitato due storiche aziende attive nella produzione di velluti, la Cordani Velluti e la Tessitura Gaggioli.

Infine, la delegazione regionale si è spostata a Sestri Levante (il presidente Bucci non ha potuto partecipare per un imprevisto), dove gli assessori al Turismo Luca Lombardi e allo Sviluppo economico Alessio Piana hanno incontrato il sindaco Francesco Solinas e i rappresentanti del Comune; tra i temi trattati le esigenze del turismo, la destagionalizzazione e il sostegno e la valorizzazione delle botteghe storiche e artigiane. La visita si è conclusa all’ex convento dell’Annunziata con un incontro con gli operatori turistici ed economici del territorio.

“È fondamentale ascoltare i cittadini e, attraverso il confronto diretto, fare il punto sulle problematiche e sulle esigenze del territorio – dichiara il presidente Bucci -. Oggi più che mai dobbiamo essere pronti a cambiare e a innovare: chi rimane fermo rischia di essere superato. La Liguria parte da un livello già molto alto, ma non possiamo accontentarci. Dobbiamo continuare a investire, valorizzando anche il nostro entroterra e puntando sempre di più sulla qualità della vita, che deve essere uno dei nostri principali punti di forza”.

“La Liguria ha ottenuto grandi risultati quest’estate – spiega l’assessore al Turismo Luca Lombardi – ma anche nei mesi che normalmente non sono considerati centrali per il turismo. Tra i territori che hanno registrato numeri importanti c’è sicuramente il Tigullio, con un buon numero di presenze e una quota significativa di turisti stranieri. È un territorio che ha saputo diversificare molto il lavoro portato avanti collaborando in estate con le associazioni locali e anche attraverso gli eventi autentici finanziati da Regione Liguria. Questo ha permesso di lavorare anche sui cosiddetti mesi di spalla, quelli autunnali e invernali, andando nella direzione della destagionalizzazione. L’obiettivo è proprio quello di non legare l’offerta soltanto alla balneazione, ma di valorizzare sempre di più tutto ciò che il territorio può offrire durante l’anno. Come Regione abbiamo messo in campo misure ad hoc per sostenere il settore, come il Patto per il Lavoro nel Turismo, e per promuovere e valorizzare le realtà storiche che da decenni animano le sagre e gli eventi tradizionali del territorio, con gli Eventi Autentici Liguri: sono solo alcuni esempi delle strategie necessarie per stare al fianco delle imprese e degli operatori che ogni giorno si impegnano per portare avanti questo ambito fondamentale per lo sviluppo della Liguria”.