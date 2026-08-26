Sestri : Festival Aria, gran finale alle Rocche di S. Anna

Cultura e Spettacolo

Da ufficio stampa Comune di Sestri Levante

Festival Aria, gran finale alle Rocche di S. Anna con un concerto al tramonto

Ultimo appuntamento del festival “Aria, meraviglia tra mare, colline e musica”, in programma mercoledì 2 settembre, alle Rocche di S. Anna di Sestri Levante teatro di un suggestivo concerto al tramonto. Protagonista sarà il violinista Oleksandr Pushkarenko (foto), che chiuderà la rassegna con “Tramonto in musica con aperitivo”, concerto su musiche di Bach, Paganini e Sivori.

La rassegna, ideata dal Comune di Sestri Levante in collaborazione con l’Associazione Musicale Felice Romani e inserita nei mercoledì del MuSel, ha proposto sei concerti di musica classica in luoghi suggestivi del territorio, ciascuno preceduto da un trekking guidato al tramonto (tranne il concerto all’alba ai ruderi di Santa Caterina) con degustazione di prodotti locali.

Il festival è partito il 24 giugno con il Duo Kala-Calamaro nella chiesa di San Bernardo, è proseguito l’8 luglio con il Trio dell’Accademia Flautistica di Genova a Villa Rovereto, il 22 luglio con il Clariverso Duo nel Chiostro dei Cappuccini, il 29 luglio con lo Zephir International Chamber Music Festival a San Nicolò e il 5 agosto con il concerto all’alba del Mefitis Quartet ai Ruderi di S. Caterina.

Per la serata alle Rocche di Sant’Anna si raccomanda ai partecipanti di portare con sé un telo o una stuoia per sedersi e una torcia elettrica per il rientro. Il trekking guidato è sold out ma è possibile raggiungere il luogo in autonomia con una semplice camminata di circa 30 minuti.