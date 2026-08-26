Sestri: “Conti e l’assessore Lombardi tracciano la strada del turismo”

Oggi in qualita’ di Capogruppo insieme all’amico Arnaldo Ferrari Nasi, Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia, abbiamo avuto il piacere di ospitare a Sestri Levante l’assessore al Turismo di Regione Liguria, il nostro Luca Lombardi, per un confronto cruciale sul futuro economico e ricettivo del nostro territorio. Una presenza che dimostra, ancora una volta, l’attenzione concreta di Fratelli d’Italia per il Tigullio.

La Liguria cresce, corre e investe sulla destagionalizzazione e sulla promozione internazionale.

Come Fratelli d’Italia non possiamo nascondere la nostra forte preoccupazione e critica nei confronti della gestione del settore da parte dell’amministrazione Solinas. Manca una visione strategica a lungo termine. Il turismo non si fa inseguendo le emergenze o con decisioni estemporanee ma con programmazione, ascolto delle categorie e investimenti mirati.

Sestri Levante ha un potenziale straordinario che rischia di essere spento dall’immobilismo di questa giunta.

Insieme all’assessore Lombardi abbiamo ribadito la nostra linea:

– Ascolto continuo degli operatori turistici e dei commercianti locali.

– Strategia di destagionalizzazione per far vivere la città tutto l’anno.

– Interventi coordinati con la Regione per attrarre flussi di qualità.

Noi siamo pronti a fare la nostra parte, portando le istanze dei cittadini e delle imprese direttamente in Regione. L’amministrazione Solinas cambi passo: Sestri non può più permettersi di perdere treni importanti.