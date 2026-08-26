Sestri: confronto su turismo e commercio con la Regione

Da ufficio stampa Comune di Sestri Levante

Regione Liguria e Sestri Levante allo stesso tavolo per fare il punto su turismo e commercio. Nel Convento dell’Annunziata, nella Baia del Silenzio,si è svolto oggi pomeriggio un incontro tra le Associazioni di categoria del turismo e del commercio e i rappresentanti delle Consulte di frazione e gli Assessori regionali Alessio Piana (Sviluppo economico) e Luca Lombardi (Turismo), alla presenza del Sindaco Francesco Solinas e dell’Assessore comunale al Turismo e Commercio Luca Bacherotti. Atteso anche il Presidente di Regione Liguria Marco Bucci che all’ultimo momento è dovuto rientrare a Genova.

“Siamo lieti di questa attenzione e di questa presenza costante di Regione Liguria, garantita anche dal lavoro del Consigliere Sandro Garibaldi che ringraziamo – ha detto il Sindaco Solinas aprendo i lavori – Incontri come questi per la nostra Amministrazione non sono rari ma ci faceva piacere che voi aveste un confronto diretto con gli enti sovraordinati”.

Piana ha indicato nel “fare sistema” la chiave di volta, richiamando il ruolo dei Civ e suggerendo a Sestri Levante di riprendere l’iter sui Patti d’Area iniziato nel 2019, strumento che consentirebbe una maggior attenzione del tessuto commerciale e valorizzazione delle aree in cui viene applicato.

Lombardi ha parlato della necessità di allargare l’offerta turistica sul territorio, sottolineando che Sestri Levante presenta dati superiori a quelli della Città Metropolitana, in particolare sull’incremento di turisti stranieri, frutto di oltre un anno di lavoro sull’esperienza dei visitatori.

Bacherotti ha spiegato la scelta di alleggerire il calendario estivo, in particolare di agosto, per lasciare più spazio alle Associazioni, spostando gli investimenti su ottobre, novembre e dicembre con eventi capaci di trattenere le presenze e generare consumo. «A noi interessa che il turismo abbia delle ricadute sul commercio – ha spiegato Bacherotti – Abbiamo ricreato un po’ di orgoglio cittadino: l’evento vincente è stato l’ultimo Andersen, che ha coinvolto tutta la città».