Sestri: all’Annunziata per “Prendersi cura di chi cura”

Da In cammino per la famiglia

“Prendersi cura di chi cura”: In Cammino per la Famiglia apre un nuovo percorso dedicato ai caregiver. Dopo la rassegna dedicata alla violenza di genere, l’Associazione In Cammino per la Famiglia Odv sceglie di aprire un nuovo spazio di riflessione, incontro e partecipazione attorno a un tema sempre più centrale: prendersi cura di chi cura.

Il percorso nasce dalla volontà di rivolgere attenzione ai caregiver, alle famiglie e a tutte le persone che, nella quotidianità, si occupano di altri: familiari fragili, anziani, persone con disabilità, minori o persone che attraversano momenti di difficoltà. Un impegno spesso silenzioso, che richiede energie, competenze, orientamento e sostegno.

Il primo appuntamento è in programma domenica 30 agosto alle ore 18.00, sulla Terrazza del Fico, nella suggestiva cornice dell’ex Convento dell’Annunziata di Sestri Levante, con l’iniziativa:

“Prendersi cura di chi cura – Danze in cerchio”

La serata sarà condotta da Erica Grande e proporrà un momento di condivisione attraverso le danze popolari e di gruppo, adatte a tutti: adulti, bambini e famiglie. Non è richiesta esperienza.

L’attività è già stata sperimentata con successo durante l’estate presso Casette Rosse, dove si è rivelata molto coinvolgente e capace di creare partecipazione, relazione e benessere attraverso il movimento, la musica e il gruppo.

L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata (Erica +39 347 717 2385, Nadia +39 329 470 3774).

Il percorso proseguirà con un secondo appuntamento previsto per il 20 settembre, in collaborazione con l’Associazione Samsara di Genova, realtà impegnata in attività orientate al benessere, al rilassamento e alla consapevolezza personale.

L’obiettivo di In Cammino per la Famiglia ODV è costruire, a partire da questi primi incontri, un lavoro più strutturato che possa svilupparsi nel corso del 2027, con una rassegna dedicata al tema “Prendersi cura di chi cura”.

La rassegna coinvolgerà esperti in diversi ambiti: sostegno psicologico, assistenza burocratica, orientamento ai servizi, tutela dei diritti, gestione dello stress, benessere personale e accompagnamento delle famiglie. L’intento è offrire strumenti concreti e occasioni di confronto a chi assiste persone fragili, sia in ambito familiare sia professionale.

L’Associazione invita la popolazione a partecipare e a contribuire attivamente al percorso: chi desidera proporre un tema da approfondire, segnalare un bisogno specifico o portare la propria esperienza personale può contattare l’associazione tramite mail o canali social.