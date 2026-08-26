San Colombano: pulizia dei terreni, richiamo del sindaco

Dal Comune di San Colombano Certenoli

Con un avviso pubblicato dal Comune, il sindaco Claudio Solari ha rivolto un preciso richiamo ai proprietari di terreni e aree urbane situati in prossimità dei corsi d’acqua e delle principali vie di transito del territorio comunale, sottolineando la necessità di mantenere le proprietà sgombre dalla vegetazione eccessiva, dagli alberi instabili e da ogni elemento che possa costituire un ostacolo al regolare deflusso delle acque o alla circolazione stradale.

L’iniziativa nasce anche alla luce dei fenomeni meteorologici particolarmente intensi che negli ultimi periodi hanno interessato il territorio, evidenziando ancora una volta quanto sia importante intervenire preventivamente sulle situazioni di potenziale pericolo.

L’avviso richiama gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza idraulica e stradale e, in particolare, le disposizioni relative alla manutenzione delle ripe e dei terreni prospicienti le strade e alla necessità di evitare che alberi, rami, vegetazione e materiali possano invadere la sede stradale o ostacolare il deflusso delle acque.

I proprietari interessati sono pertanto invitati a provvedere, entro 60 giorni, agli interventi necessari e, in particolare:

al taglio e all’abbattimento delle piante che, per la loro posizione o le loro condizioni, possono rappresentare un pericolo;

alla rimozione della vegetazione e degli arbusti eccessivamente sviluppati che possono ostacolare il regolare deflusso delle acque;

alla rimozione di rami, alberi o altri materiali che possano raggiungere la sede stradale o i corsi d’acqua;

alla manutenzione delle scarpate, dei ciglioni e delle opere murarie e di sostegno eventualmente presenti;

alla rimozione di ogni ostacolo al libero deflusso delle acque;

alla corretta manutenzione dei sistemi di regimazione e smaltimento delle acque superficiali delle proprietà.

Le aree maggiormente interessate dal richiamo comprendono, in particolare, le proprietà confinanti con Strada Pian dei Cunei (Corso Europa), Strada Manai–Vallefredda, Strada Villa Cuneo, Strada della Liggia, Strada di Vignale (via A.G. Norero) e Strada Aveggio Alto–Fronti (via Cademartori), oltre alle ulteriori situazioni presenti sul territorio che possano determinare condizioni di rischio.

«La prevenzione passa anche dalla cura quotidiana del territorio – sottolinea il sindaco Claudio Solari –. Il Comune sta lavorando per mantenere in sicurezza le proprie strade e le proprie aree, ma è fondamentale che anche i proprietari privati facciano la loro parte. Un albero instabile, una scarpata non curata, una vegetazione che invade una strada o un ostacolo nel naturale deflusso delle acque possono trasformarsi, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi, in un problema per l’intera comunità. Questo richiamo vuole essere innanzitutto un invito alla prevenzione e alla collaborazione, per intervenire prima che una situazione di incuria possa trasformarsi in un’emergenza».

Il Comune invita pertanto tutti i proprietari interessati a verificare lo stato delle proprie aree e ad effettuare gli interventi necessari nel rispetto della normativa vigente.

Decorso il termine indicato, in caso di mancata adozione degli interventi necessari, l’Amministrazione potrà procedere con gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa, compresa l’adozione di specifiche ordinanze e, nei casi previsti, l’applicazione delle relative sanzioni e il recupero delle eventuali spese sostenute.