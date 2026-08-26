Rezzoaglio: a Bosco Fontana famiglie e bambini alla scoperta degli insetti impollinatori

La mattinata, gratuita e rivolta in particolare alle famiglie con bambini, accompagnerà i partecipanti alla scoperta degli insetti impollinatori che popolano prati, boschi e spazi verdi del territorio. Un’occasione per osservarli da vicino, imparare a riconoscerli e comprendere il ruolo fondamentale che svolgono nella tutela della biodiversità e nell’equilibrio dell’ambiente.

Quando si parla di impollinazione il pensiero corre subito alle api, ma sono numerose le specie che contribuiscono alla riproduzione delle piante: farfalle, bombi, coleotteri e altri insetti meno conosciuti, ma altrettanto preziosi. Le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70 per cento dell’impollinazione delle specie vegetali del pianeta e contribuiscono a garantire una parte significativa della produzione globale di cibo. La perdita degli habitat, i cambiamenti climatici e l’impiego intensivo di pesticidi stanno però mettendo sempre più a rischio la loro sopravvivenza. L’appuntamento rientra nel progetto “+Api. Oasi fiorite per la biodiversità – Edizione 2026”, promosso a livello nazionale da Filiera Futura insieme al partner tecnico e scientifico Fondazione Agrion e sostenuto sul territorio da Fondazione Carige. Il progetto punta alla creazione di spazi verdi ricchi di essenze mellifere, capaci di offrire nutrimento e rifugio ad api, farfalle e altri impollinatori, coinvolgendo attivamente le comunità nella cura dell’ambiente.