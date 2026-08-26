Recco: Unieuro c’è, a Rapallo. In vetrina messaggio ai clienti

A Recco punto vendita Unieuro chiuso. In una delle vetrine con la merce esposta, un messaggio: “Nella vita provare è dovere, rispondere è cortesia: succede che accanto ai sogni, ci si svegli accorgendosi che non dipende solo da Noi. Un territorio meraviglioso, che abbiamo tatuato nel cuore, segnato nel sangue. Unieuro c’è e ci sarà. Noi ci siamo. Quando l’amore chiama il luogo è un “di cui” di scarso interesse, relativo a un risultato ben più bello e interessante. E’ stata un’emozione che ha di gran lunga superato la realtà. Grazie Recco”.