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Mercoledì 26 agosto|
RASSEGNA STAMPA. Amt: i sindaci contro il piano di salvataggio
Oggi, mercoledì 26 agosto, auguri ad Alessandro, Oronzo, Massimiliano, Anastasio, Teresa. Mercati settimanali: Camogli; Casarza; Levanto; Santo Stefano d’Aveto. Proverbi: “Le campane bisogna sentirle suonare tutte e due”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Amt: “Sindaci contro il piano di salvataggio”; Casarza e Castiglione chiedono un tavolo”.
Sestri Levante: la polizia stradale educa i giovani. Sestri Levante: la giunta incontra gli abitanti di Pila. Casarza: morto il dottor “Germanin” Perego. Lavagna: la guerra di Pulcinella. Lavagna: da Festivalart all’Africa. Chiavari: bici rubate, ladri fermati a Lavagna.
Rapallo: passeggiata Trelo-Prelo, progetto minimalista. Rapallo: cinghiale ara aiuola a Sant’Anna. Santa Margherita: recuperati quattro quintali di rifiuti.
Camogli: lite cantanti, prima al bar e poi le botte. Recco: pulizia rio Arbora affidata a ditta privata.
Parco Aveto: presidenza, cinque nomi in lizza. Santo Stefano d’Aveto: danni maltempo, chiesto lo stato di calamità.