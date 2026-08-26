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Mercoledì 26 agosto

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Cronaca
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RASSEGNA STAMPA. Amt: i sindaci contro il piano di salvataggio

26 agosto 2026 | 06:18
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di Redazione

Redazione

RASSEGNA STAMPA. Amt: i sindaci contro il piano di salvataggio

Oggi, mercoledì 26 agosto, auguri ad Alessandro, Oronzo, Massimiliano, Anastasio, Teresa. Mercati settimanali: Camogli; Casarza; Levanto; Santo Stefano d’Aveto. Proverbi: “Le campane bisogna sentirle suonare tutte e due”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Amt: “Sindaci contro il piano di salvataggio”; Casarza e Castiglione chiedono un tavolo”.

Sestri Levante: la polizia stradale educa i giovani. Sestri Levante: la giunta incontra gli abitanti di Pila. Casarza: morto il dottor “Germanin” Perego. Lavagna: la guerra di Pulcinella. Lavagna: da Festivalart all’Africa. Chiavari: bici rubate, ladri fermati a Lavagna.

Rapallo: passeggiata Trelo-Prelo, progetto minimalista. Rapallo: cinghiale ara aiuola a Sant’Anna. Santa Margherita: recuperati quattro quintali di rifiuti.

Camogli: lite cantanti, prima al bar e poi le botte. Recco: pulizia  rio Arbora affidata a ditta privata.

Parco Aveto: presidenza, cinque nomi in lizza. Santo Stefano d’Aveto: danni maltempo, chiesto lo stato di calamità.