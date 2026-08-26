Rapallo: Sant’Anna, il quartiere che ha smesso di piangersi addosso

La chiesa di Sant’Anna non è soltanto un luogo di culto. Inaugurata nel 2016 dopo un percorso durato quarant’anni, oggi rappresenta uno dei principali punti di aggregazione della periferia di Rapallo. Catechesi, assistenza alle persone fragili, doposcuola, attività sportive, incontri culturali, cinema, musica e dialogo interreligioso convivono in una struttura quotidianamente attraversata da centinaia di persone. Il parroco, don Jacopo de Vecchi, arrivato nel 2020, racconta a LevanteNews la storia e il presente di una comunità che ha scelto di non rassegnarsi all’inerzia.

Sant’Anna sembra vivere una vera rinascita. Quanto dipende dall’iniziativa del parroco? «Più che dal sottoscritto, la sterzata è arrivata dalla struttura e dal progetto che essa rappresenta. Questa chiesa, inaugurata nel 2016, nasce dopo un lunghissimo percorso di resistenza: per quarant’anni, infatti, una parte della Chiesa e della città di Rapallo non ha voluto il nuovo edificio. È stato un cammino controcorrente, ma dentro quel progetto esisteva già un’idea profetica di società e di Chiesa. Io raccolgo un’eredità importante, che adesso comincia a stabilizzarsi e a mostrare pienamente il proprio significato umano, pastorale e sociale.»

Quando parla di “Chiesa nuova” si riferisce all’edificio o anche a un diverso modo di essere comunità? «Innanzitutto parlo della chiesa nuova come edificio, perché proprio la sua costruzione ha richiesto quarant’anni. Allo stesso tempo, però, quell’edificio ha prodotto un modo nuovo di stare nella città e nella Chiesa. Anche dal punto di vista architettonico è una costruzione di rottura: offre grandi spazi, grande respiro e una proiezione verso l’alto. Non è semplicemente un contenitore nel quale celebrare, ma una struttura che comunica apertura e incontro. La forma architettonica ha favorito una comunità capace di accogliere attività spirituali, sociali, culturali ed educative molto diverse.»

Chi ha portato avanti per tanti anni il sogno della nuova chiesa? «Io raccolgo l’eredità di don Aurelio Arzeno, che ha legato praticamente tutta la propria vicenda pastorale a questo sogno. È stato parroco qui per quarant’anni, ha seguito l’intero percorso e, andando veramente controcorrente, è riuscito a consegnare alla parrocchia di Sant’Anna il nuovo edificio. Io sono arrivato nel 2020 e sono qui da sei anni, mentre lui ha vissuto in prima persona tutte le fasi precedenti. Per ricostruire nei particolari le vicende progettuali, amministrative e politiche di quel lungo cammino, don Aurelio è certamente la persona che può raccontarle meglio.»

Dove si riuniva la comunità di Sant’Anna prima dell’inaugurazione del 2016? «Per moltissimo tempo i parrocchiani hanno celebrato in una baracca, che credo fosse una struttura semovibile utilizzata in precedenza dai dipendenti del casello autostradale. In quella baracca le persone si sono sposate, hanno battezzato i figli e hanno vissuto la propria esperienza religiosa per decenni. Successivamente la comunità ha celebrato in un altro edificio, quello che oggi ospita il rivenditore di automobili Fiat. È stata quindi una precarietà impressionante, quasi paragonabile a quella che ci si aspetterebbe in una zona terremotata, non certamente in una città come Rapallo.»

Come è stato possibile finanziare e realizzare un’opera tanto impegnativa? «Tutto è stato sostenuto dalle donazioni. La volontà e le risorse sono arrivate dai rapallesi, dalla gente del quartiere e da quanti hanno creduto nella necessità di dare finalmente una casa alla comunità di Sant’Anna. È una storia molto lunga e articolata, difficile da ricostruire in ogni dettaglio, ma il dato essenziale è questo: persone che per quarant’anni avevano vissuto la parrocchia in condizioni precarie hanno contribuito, anche con sacrificio economico, alla costruzione del nuovo edificio. Dietro queste mura ci sono quindi la perseveranza e la generosità di un’intera comunità.»

Quanto è durata la fase concreta della progettazione e della costruzione? «A memoria, considerando la progettazione, le autorizzazioni, i cambiamenti intervenuti durante il percorso e la realizzazione materiale, credo siano stati necessari all’incirca dieci anni. Il progetto nacque da uno studio di architetti di Milano, successivamente affiancato da un architetto locale. Anche in quella fase ci furono vicende complesse e alcuni cambiamenti in itinere. Il percorso complessivo, però, va considerato nell’arco dei quarant’anni durante i quali don Aurelio e la comunità continuarono a credere nella nuova chiesa, nonostante le opposizioni e le numerose difficoltà incontrate.»

Quali opposizioni incontrò il progetto nel corso degli anni? «Ci fu una certa opposizione, anche virulenta, da parte di quello che allora era il Partito Comunista, sebbene oggi mi sembri che la funzione sociale dell’edificio venga riconosciuta anche da chi in passato lo contrastò. Ma un’opposizione forte arrivò pure dall’interno della Democrazia Cristiana: una parte avrebbe voluto utilizzare il terreno per finalità commerciali ed edilizie. Per questo è sbagliato sostenere che la chiesa appartenga alla cosiddetta “rapallizzazione”. La rapallizzazione, infatti, non prevede spazi sociali; questa struttura, al contrario, sottrae terreno allo sfruttamento economico e lo restituisce all’incontro.»

Quali dimensioni ha oggi il complesso parrocchiale? «All’interno della chiesa, considerando le persone sedute e quelle in piedi, possono trovare posto circa cinquecento persone. Sotto si trova un salone molto grande, utilizzato intensamente durante tutto l’anno per le attività più diverse. Ci sono poi le aule parrocchiali. Il progetto avrebbe dovuto comprendere anche un piano ulteriore, ma poco prima dell’avvio del cantiere il Comune di Rapallo lo eliminò. Anche questo è uno degli aspetti della storia che don Aurelio potrebbe ricostruire con maggiore precisione, perché ne seguì direttamente tutti i passaggi e le modifiche.»

Che funzione svolge la chiesa nella vita quotidiana del quartiere? «Mi piace definirla il campo base della dimensione umana di Sant’Anna. Sono molto contento che venga frequentata da tutti, non soltanto dalle persone che percorrono un sentiero spirituale. Molti ne riconoscono innanzitutto la funzione sociale, annunciata già dall’architettura: è una struttura aperta, collocata tra i condomini e pensata per accogliere. Il progetto è stato compreso dalla popolazione. Se non esiste un punto focale capace di catalizzare l’aggregazione, è difficile far nascere qualcosa; qui, invece, è stato piantato un seme intorno al quale hanno potuto germogliare moltissime esperienze.»

Qual è il primo grande impegno pastorale ed educativo della parrocchia? «Il primo impegno è certamente la catechesi. L’anno scorso risultavano iscritte circa 240 famiglie ai percorsi di iniziazione cristiana, quindi alla preparazione alla Prima comunione e alla Cresima. Si tratta soprattutto di famiglie di Rapallo e, in particolare, di questo territorio. Naturalmente esistono persone che, anche per ragioni di lavoro, devono spostarsi tra una parrocchia e l’altra, ma la grande maggioranza appartiene alla zona. È un numero significativo, che racconta il legame esistente tra la parrocchia, le famiglie e un quartiere stabilmente abitato durante tutto l’anno.»

Come opera la Caritas parrocchiale e quante persone riesce ad assistere? «La nostra Caritas segue ogni mese circa 130 persone e famiglie fragili. Offre il guardaroba, la possibilità di fare una doccia, il servizio di parrucchiere e il pacco alimentare. Dal prossimo anno, una volta al mese, sarà presente anche un medico. Le volontarie sono circa trenta e compiono un lavoro immenso di accoglienza e assistenza, tutte le settimane, negli spazi del salone sotto la chiesa. Non si limitano a distribuire beni materiali: incontrano le persone, ne ascoltano i problemi e affrontano situazioni umane che possono essere estremamente complesse e dolorose.»

Quali forme di disagio incontrano più frequentemente le volontarie? «Arrivano persone senza fissa dimora, immigrati, tossicodipendenti, persone con fragilità psicologiche e famiglie italiane di Rapallo precipitate in difficoltà economiche. Uno dei problemi maggiori riguarda proprio chi soffre di fragilità psichica e non riesce a entrare in alcuna rete di protezione. Anche le tossicodipendenze possono far cadere molto in basso uomini e donne, che poi si presentano qui senza vestiti, senza cibo e senza altri riferimenti. Le volontarie della Caritas di Sant’Anna sono straordinarie: svolgono questo servizio con costanza, pazienza e un coraggio davvero notevole.»

Come sostenete i volontari di fronte a situazioni tanto difficili? «Occorre certamente avere anche del fegato, perché chi accoglie può trovarsi davanti a reazioni aggressive e persino ricevere insulti. Per questo, periodicamente, organizziamo degli incontri nei quali ragioniamo insieme su ciò che è accaduto e sulle difficoltà affrontate. Le volontarie non devono sentirsi sole nel loro servizio. Con il tempo hanno sviluppato esperienza, equilibrio e una capacità straordinaria di stare accanto alle persone. Alla Caritas si aggiungono il doposcuola, il catechismo, l’atelier e molte altre attività: complessivamente fanno riferimento a Sant’Anna più di duecento volontari.»

Quanto conta la personalità del sacerdote per coinvolgere tante persone? «Il sacerdote conta, naturalmente, ma credo che reagisca anche all’ambiente nel quale viene inserito. Non è mai una figura isolata, capace di produrre tutto da sola. Quando celebriamo la messa di ringraziamento per i volontari di Sant’Anna vediamo insieme le persone della Caritas, del doposcuola, della catechesi, dell’atelier e degli altri servizi. Superiamo complessivamente i duecento volontari. Questa partecipazione non può essere attribuita a un’unica persona: nasce da una comunità, dalla sua storia, dagli spazi a disposizione e dalla disponibilità di tanti a mettersi concretamente al servizio degli altri.»

Qual è il rapporto della parrocchia con l’amministrazione comunale? «Per scelta non ho chiesto aiuti al Comune. Ritengo importante distinguere chiaramente la Chiesa dallo Stato, perché certe confusioni non giovano a nessuno. Non ho però mai avvertito ostilità da parte dell’amministrazione, né ai tempi di Carlo Bagnasco né oggi. Credo infatti che il sindaco Elisabetta Ricci sia cosciente del vero significato del nostro atteggiamento. Al contrario, quando l’amministrazione ne ha avuto bisogno, abbiamo ospitato gratuitamente nei locali di Sant’Anna la succursale della biblioteca e l’aula studio, mi pare per oltre un anno.»

Esiste comunque una collaborazione sul piano dell’assistenza sociale? «Sì, e bisogna riconoscere che l’impegno del Comune di Rapallo nel settore sociale è veramente ammirabile. Conosco personalmente tutti gli assistenti sociali della città e li considero lavoratori straordinari. La collaborazione nasce soprattutto dal rapporto concreto con loro, perché ci troviamo spesso ad affrontare fragilità che richiedono competenze e responsabilità diverse. La parrocchia non vuole sostituirsi allo Stato e il Comune non deve sostituirsi alla Chiesa: ciascuno opera nel proprio ambito, ma il dialogo tra persone impegnate seriamente a favore dei più fragili è indispensabile.»

Gli spazi di Sant’Anna vengono utilizzati anche per attività sportive e ricreative? «Gli spazi non sono praticamente mai liberi. Li concediamo in uso condiviso a diverse realtà: ci soni una scuola di ballo; il medico Giorgio Piastra che propone un’attività fisica per gli anziani che registra una partecipazione molto alta. Le Cheers di Rapallo, le cheerleader cittadine, si allenano qui tre o quattro volte alla settimana. Enti e associazioni si rivolgono alla parrocchia per utilizzare gli ambienti e contribuiscono semplicemente alle spese: non chiediamo un vero affitto. Questo sostegno è comunque importante, perché i costi del riscaldamento e della gestione di una struttura tanto grande sono molto elevati.»

Come ha reagito Sant’Anna dopo la crisi provocata dalla pandemia? «Quando sono arrivato, nel 2020, la ferita del Covid era ancora molto evidente: le persone indossavano le mascherine e mantenevano le distanze. Ho potuto assistere a due recuperi energetici. Il primo è stato quello del periodo successivo alla pandemia, quando, con fatica, la gente si è tolta le mascherine e ha ricominciato ad avvicinarsi. Il secondo è stato l’indiscutibile risveglio della periferia di Rapallo. Sono due affluenti che si sono incontrati: la diminuzione della paura post-pandemica e una nuova consapevolezza delle potenzialità del quartiere.»

Questo risveglio riguarda soltanto Rapallo oppure è un fenomeno più ampio? «Credo che riguardi molte periferie italiane. Penso alle grandi città che costituiscono un riferimento vicino, come Genova, Milano e Torino. Vedo un fermento, una riappropriazione vitale delle periferie che mi sembra molto significativa. Nel Tigullio, inoltre, le zone vicine al mare sono ormai difficilmente accessibili alle famiglie, soprattutto a quelle giovani, che sono costrette a cercare casa più all’interno. I padroni di casa preferiscono venderle a caro prezzo come seconde case oppure trasformarle in B&B. Questo provoca lo spopolamento di interi quartieri. Sant’Anna invece è un quartiere di persone che vi abitano davvero tutto l’anno. È una periferia che sta smettendo di piangersi addosso e comincia a domandarsi che cosa possa fare per se stessa.»

Esistono segnali concreti di questa ritrovata vitalità? «Il cambiamento è visibile. In via Mameli, per esempio, si sono aperte nuovi negozi di alimentari e di altri beni di consumo. Quando la sera mi trovo sul terrazzo di casa, vedo una chiesa immersa nei condomini e tantissimi appartamenti abitati durante tutto l’anno. Non è un quartiere svuotato o composto soltanto da seconde case: qui vive una comunità stabile. C’è qualcosa di nuovo e vitale, che si manifesta nelle attività, nei servizi, nei rapporti tra vicini e nella volontà di riappropriarsi degli spazi. La domanda non è più soltanto “chi deve aiutarci?”, ma “che cosa possiamo fare noi?”»

Quali rapporti avete costruito con i cittadini musulmani che abitano nel quartiere? «Sul piazzale della chiesa si incontrano spesso famiglie di origine nordafricana e di religione islamica. All’inizio c’è stata una certa diffidenza reciproca, e questo va detto, ma con il tempo sono nati autentici rapporti di vicinanza. È cambiato anche il loro sguardo nei confronti della Chiesa. Il fruttivendolo egiziano della zona, per esempio, è diventato un amico carissimo. Sono legami costruiti nella quotidianità, incontrandosi nello stesso quartiere e imparando a conoscersi. La struttura aperta di Sant’Anna facilita proprio questo genere di relazione, senza chiedere alle persone di rinunciare alla propria identità.»

Per la conclusione del Ramadan avete anche ospitato una preghiera islamica. Come è nata questa scelta? «Abbiamo offerto il salone sotto la chiesa per la chiusura del Ramadan, ma lo abbiamo fatto con il permesso del vescovo e rispettando le indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana. Prima di rispondere all’imam mi sono informato e ho parlato anche con don Luca Sardella, che ha molti incarichi in Diocesi. La CEI stabilisce che non si debbano concedere come luoghi di culto gli spazi propriamente consacrati; permette però, in via eccezionale e considerando la grande affluenza del Ramadan, di utilizzare saloni adatti. Abbiamo quindi agito nel pieno rispetto delle regole ecclesiali.»

Quale risposta avete ricevuto dalla comunità islamica? «La partecipazione è stata impressionante. L’imam, che vive in Italia da trent’anni, mi ha detto che per loro era la prima volta che potevano pregare al coperto. È stata un’esperienza importante, capace di mostrare concretamente che la vicinanza è possibile e che il dialogo non si costruisce con dichiarazioni astratte, ma attraverso gesti precisi. Naturalmente su questi argomenti possono nascere polemiche molto facilmente, ed è proprio per questo che abbiamo verificato ogni passaggio con attenzione. Abbiamo aperto uno spazio sociale, non la chiesa consacrata, seguendo le regole indicate dalla CEI.»

Tra le collaborazioni culturali spicca quella con il Teatro Carlo Felice di Genova. «È una collaborazione molto importante per il quartiere e ormai rappresenta un’amicizia consolidata. Il Teatro Carlo Felice viene frequentemente a Sant’Anna e propone concerti meravigliosi; ne avremo un altro anche a metà settembre. Pensare che l’orchestra del Carlo Felice arrivi nella periferia di Rapallo, dentro la chiesa parrocchiale, per eseguire pagine della musica universale è un dono straordinario. Avvicina la grande musica a persone che altrimenti potrebbero incontrarla con maggiore difficoltà e conferma la capacità di questa struttura di accogliere esperienze culturali di altissimo livello.»

La collaborazione con il Carlo Felice permette anche ai parrocchiani di andare all’opera? «Sì, il Teatro Carlo Felice mette a disposizione anche un pullman per chi desidera assistere all’opera. Le persone vengono prese direttamente nel quartiere e, alla fine dello spettacolo, vengono riaccompagnate a Sant’Anna. Anche in questo caso la risposta della comunità è straordinaria: l’anno scorso siamo andati all’opera in duecento. Duecento parrocchiani hanno potuto vivere insieme un’esperienza culturale al Carlo Felice, partendo e tornando nel proprio quartiere. È un’opportunità che supera le distanze non soltanto geografiche, ma anche economiche, sociali e psicologiche che spesso separano le periferie dai grandi luoghi della cultura.»

Quali altre iniziative culturali vengono organizzate durante l’anno? «Io seguo la cultura per la diocesi e cerchiamo di formulare proposte capaci di coinvolgere l’intero quartiere. Due volte all’anno organizziamo proiezioni cinematografiche sul piazzale, sempre molto partecipate. Abbiamo proposto “Roma città aperta” e “La notte di San Lorenzo”, trovando il piazzale completamente pieno. Nel corso dell’anno ospitiamo inoltre incontri con figure culturali di rilievo. Anche queste iniziative ricevono una risposta notevole, perché esiste una vera fame di occasioni nelle quali incontrarsi, riflettere e condividere qualcosa di bello, senza che la cultura venga percepita come distante o riservata a pochi.»

Quanto conta l’architettura nel successo di tutte queste attività? «È stato azzeccato proprio lo sguardo architettonico: uno spazio sociale aperto tra i quartieri, che non sfrutta economicamente l’ambiente, ma lo trasforma in un’occasione d’incontro. L’architettura, quando è pensata bene, fa bene. Schopenhauer diceva che l’architettura è musica surgelata; guardando certi edifici viene allora da domandarsi quale musica suonino. Questa struttura è azzardata e ampia, ricorda un po’ la chiesa dei Simpson a Springfield e ha qualcosa di autenticamente provinciale. Ma ha saputo interpretare perfettamente una fame trasversale di spazi nei quali le persone possano incontrarsi.»