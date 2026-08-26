Rapallo: quattro passi per la città col presidente Marco Bucci

Dopo l’incontro istituzionale in Comune, la seconda tappa a Rapallo si è svolta agli storici Bagni Vittoria, gestiti dalla carissima amica di lunga data e grande imprenditrice balneare Vicky Ratto. Insieme al Presidente Bucci, all’Onorevole Roberto Bagnasco, al colleghi Consiglieri Carlo Bagnasco e Sandro Garibaldi, si è svolto un momento di ascolto diretto e di confronto con i cittadini. Al centro, in particolare, i temi del turismo, della valorizzazione delle nostre tradizioni, della sanità, della semplificazione burocratica.

Abbiamo raccolto idee e segnalazioni molto utili per il nostro lavoro.

Al termine, una passeggiata tra le attività commerciali e le tante eccellenze presenti nel centro storico, toccando con mano la vivacità del tessuto economico della città.