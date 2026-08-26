Rapallo: incidente in via San Michele, due feriti in codice giallo

Due persone, tra cui un uomo di 68 anni, questa mattina alle 11, in via San Michele di Pagana, hanno riportato traumi agli arti in seguito ad un incidente con lo scooter. E’ intervenuto il medico del 118 con i militi della Croce Bianca Rapallese e della Croce Rossa di Santa Margherita che hanno trasportato i due, in codice giallo, al pronto soccorso di Lavagna. Presente la polizia locale di Rapallo per accertare dinamica e responsabilità. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire soccorsi e rilievi.