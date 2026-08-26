Rapallo: incendio di un tetto in via delle Ginestre

I vigili del fuoco di Rapallo hanno dovuto affrontare nel pomeriggio un incendio ad una abitazione in via delle Ginestre, raggiungibile da via Betti, che per la ristrettezza della carreggiata ha richiesto l’uso di mezzi adeguati. L’incendio, al tetto, ha interessato anche il sottostante appartamento al quarto piano. Solo il deciso e complesso intervento dei vigili del fuoco ha consentito di limitare i danni. Non si sono verificati ustionati, feriti o intossicati dal fumo. L’incendio sarebbe stato provocato da lavori a caldo eseguiti da un ditta sul tetto.