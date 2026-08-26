Rapallo: il Festival organistico nella chiesa di Sant’Anna

Dall’ufficio stampa di “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”

Nuovo appuntamento a Rapallo per il Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, organizzato dall’Associazione Socio-Musico-Culturale Rapallo Musica ETS. Al centro del concerto di mercoledì 2 settembre, alle 21, la chiesa parrocchiale di Sant’Anna, per la prima volta tra le location del Festival, che ospiterà un concerto di musica barocca pensato per organo e orchestra. A esibirsi Yves Rechsteiner, docente al Conservatoire National Supérieur Musique et Danse di Lione, e l’Ensemble Rapallo Musica.

Vivaldi, Rameau, Haendel: questi i tre vertici intorno ai quali si muoverà “Il concerto barocco tra Italia, Francia e Germania”. Nel XVIII secolo, il concerto per strumento solista fiorì in tutta Europa. Sebbene il violino fosse lo strumento solista più comune, i compositori utilizzavano anche altri strumenti, tra cui l’organo, che non era più confinato alle chiese. In Inghilterra, Haendel eseguì concerti per organo nei teatri durante gli intervalli delle sue opere. In Francia, Balbastre suonò concerti per organo e trascrizioni di famose melodie di Rameau sull’organo del Concert Spirituel, la prima serie di concerti regolari a Parigi. In Italia, Vivaldi utilizzò occasionalmente l’organo nelle sue opere composte per i musicisti della Pietà. I concerti di Rameau e Vivaldi sono arrangiamenti di Yves Rechsteiner di opere orchestrali originali di Rameau e di un concerto per flauto dolce per Vivaldi.

Yves Rechsteiner. Nato in Svizzera, Yves Rechsteiner si è formato in organo e clavicembalo a Ginevra e Basilea. Vincitore di numerosi concorsi internazionali, insegna basso continuo al CNSMD di Lione dal 1995, dove ha diretto il dipartimento di musica antica fino al 2014. I suoi programmi concertistici consistono principalmente in arrangiamenti di opere classiche e rock di compositori come Rameau, J.S. Bach, Mozart, Berlioz e Frank Zappa. Amante di incontri musicali eterogenei, ha collaborato con musicisti provenienti da un’ampia gamma di background musicali (tradizionale, jazz, classica, barocca). Dal 2014 dirige il festival Toulouse les Orgues, promuovendo un’apertura a tutti gli stili musicali, inclusa la musica contemporanea ed elettronica. Dal 2005 si esibisce in duo con il percussionista H.C. Caget e in trio con il chitarrista elettrico F. Maurin. Collabora inoltre con la contorsionista Liste Pauton nello spettacolo Bach Metamorphosis. Ha commissionato la costruzione di un organo portatile, l’Explorer, per ampliare la portata dei progetti di organi a canne. Le sue trascrizioni sono pubblicate da Éditions YR.

L’Ensemble “Rapallo Musica”, nato nel 2009 come diretta emanazione dell’associazione di cui porta il nome, e interamente formato da giovani e qualificati musicisti liguri. Sin dalla sua fondazione si esibisce regolarmente nell’ambito del Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, dedicandosi all’approfondimento del repertorio per organo e orchestra sotto la guida di diversi direttori. L’ensemble si presenta in formazione variabile, fino a configurarsi come un’orchestra sinfonica, in accordo con le specifiche esigenze delle composizioni eseguite.