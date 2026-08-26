Rapallo: domani sera l’attesa edizione del Red Carpet

Domani giovedì 27 agosto (in caso di pioggia la sera successiva) Rapallo celebra Red Carpet, fortunata iniziativa con i ristoranti, oggi non più solo sul lungomare, che servono le loro specialità in spazi pubblici, sotto le stelle. L’iniziativa giunta all’edizione numero 14; è nata dalla fantasia di Elisabetta Lai allora presidente Ascom e, terminati i lavori al torrente San Francesco, è tornata in calendario con la possibilità di poter chiudere il lungomare al traffico. Red Carpet, considerato il fiore all’occhiello degli eventi cittadini, darà un tocco di eleganza ad altre zone oltre il lungomare e tra queste c’è San Michele di Pagana, frazione che sarà collegato al centro con un trenino.