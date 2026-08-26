Rapallo: Bucci in Comune, rispolverato anche il tunnel per ‘Santa’

Da Comunicazione Angelo Vaccarezza

Oggi sono nel Tigullio insieme al Presidente Marco Bucci, come Consigliere incaricato agli Enti Locali, per una giornata intensa e straordinaria pensata per ascoltare da vicino le comunità, le amministrazioni e le eccellenze del nostro territorio.

Prima tappa a Rapallo, dove, con il Segretario regionale di Forza Italia, ex Sindaco e collega Consigliere Carlo Bagnasco, con il Sindaco Elisabetta Ricci e la Giunta comunale, abbiamo fatto il punto sulle prospettive e sui progetti di sviluppo della città: infrastrutture, difesa del suolo, turismo, sanità. Dalla messa in sicurezza della strada per Montallegro, alla passeggiata Trelo-Prelo, al tunnel Rapallo-Santa Margherita Ligure, al traforo di collegamento con l’entroterra, allo sviluppo della funivia.

Un altro tema centrale è stato quello del trasporto pubblico locale.

È stato un momento di confronto approfondito, non formale, mettendo al centro quelle che sono le priorità per la città e i cittadini e i percorsi amministrativi più adeguati per traguardare gli obiettivi di crescita e sviluppo.

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“Tunnel Fontanabuona, avvio entro fine anno”

Dall’ufficiom stampa del Comune di Rapallo