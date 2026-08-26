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Rapallo: Bucci in Comune, rispolverato anche il tunnel per ‘Santa’

26 agosto 2026 | 14:01
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Rapallo: Bucci in Comune, rispolverato anche il tunnel per &#8216;Santa&#8217;

Da Comunicazione Angelo Vaccarezza

Oggi sono nel Tigullio insieme al Presidente Marco Bucci, come Consigliere incaricato agli Enti Locali, per una giornata intensa e straordinaria pensata per ascoltare da vicino le comunità, le amministrazioni e le eccellenze del nostro territorio.

Prima tappa a Rapallo, dove, con il Segretario regionale di Forza Italia, ex Sindaco e collega Consigliere Carlo Bagnasco, con il Sindaco Elisabetta Ricci e la Giunta comunale, abbiamo fatto il punto sulle prospettive e sui progetti di sviluppo della città: infrastrutture, difesa del suolo, turismo, sanità. Dalla messa in sicurezza della strada per Montallegro, alla passeggiata Trelo-Prelo, al tunnel Rapallo-Santa Margherita Ligure, al traforo di collegamento con l’entroterra, allo sviluppo della funivia.

Un altro tema centrale è stato quello del trasporto pubblico locale.

È stato un momento di confronto approfondito, non formale, mettendo al centro quelle che sono le priorità per la città e i cittadini e i percorsi amministrativi più adeguati per traguardare gli obiettivi di crescita e sviluppo.

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“Tunnel Fontanabuona, avvio entro fine anno”

Dall’ufficiom stampa del Comune di Rapallo

Questa mattina il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, è stato ospite del Palazzo Comunale di Rapallo. Ad accoglierlo il Sindaco Elisabetta Ricci, il Presidente del Consiglio comunale Mentore Campodonico e i membri della Giunta. All’incontro hanno preso parte anche i consiglieri regionali Carlo Bagnasco e Angelo Vaccarezza.
La visita ha rappresentato un’importante e proficua occasione di confronto sui principali interventi strategici per il futuro di Rapallo, ponendo al centro dell’agenda i progetti per i quali l’ente regionale potrà contribuire, anche parzialmente, alla concreta realizzazione.
Diversi i temi cruciali affrontati nel corso del tavolo di lavoro, per i quali il Presidente Bucci ha espresso riscontro positivo:
Generico agosto 2026Generico agosto 2026
tunnel della Fontanabuona, Bucci ha confermato l’impegno per l’opera infrastrutturale, assicurando che l’avvio del “cantiere zero” avverrà entro la fine dell’anno;
messa in sicurezza della strada per Montallegro, rassicurazioni sui contributi della Regione per i lavori di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale e per la revisione e la manutenzione straordinaria della relativa funivia;
ripristino del percorso pedonale tra le baie di Prelo e Trelo;

situazione relativa al trasporto pubblico locale gestito da AMT.

In merito alla Casa della Comunità, il Presidente ha ricordato come la struttura sia operativa, invitando istituzioni locali e cittadini a segnalare tempestivamente eventuali criticità.
L’incontro si è concluso con la volontà condivisa di proseguire in una stretta sinergia istituzionale per garantire lo sviluppo e la tutela del territorio rapallese.