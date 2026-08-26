Lettere/ “Sanità, avere un farmaco trasferta da ‘Santa’ a Sampierdarena”

Complimenti presidente Bucci, i grandi annunci ,le grandi riorganizzazioni della sanità pubblica da lei fatte insieme al suo assessore funzionano ,si funzionano se paghi. Vuole che le racconti un fatto ? Bene ,mia moglie per un problema avvenuto va dal medico di famiglia che le consiglia una visita allergologica con relative analisi del sangue appropriate. Essendo dell’ASL 4 si cerca il primo appuntamento disponibile , febbraio 2027 . Ma con grande organizzazione ed efficienza si può usufruire di una visita tempestiva a Genova sotto Asl 3. Grande risultato. Effettuata visita viene emessa ricetta per avere farmaco salvavita , benissimo,grande efficienza della sanità ligure , però nasce un problema siamo dell’ASL 4 e veniamo mandati all’ASL 3 ed il farmaco non viene dato dall’Asl 4 ma bisogna andare a Sampierdarena ( Asl 3).

Complimenti,ma non siamo sotto un unica regione ? Un unica regia? Qualcuno si è posto il problema se l’utente abbia dei problemi ad avere spostamenti di 40 km . Ma non bisogna scoraggiarsi ,il problema si risolve immediatamente, come ? Comprando il farmaco spendendo 140 e. ,Visto? La sanità ligure funziona presidente Bucci ed assessore alla sanità ,basta pagare perché non basta avere pagato per 40 anni con le trattenute sullo stipendio ed adesso con le trattenute sulla pensione . Grazie per l’attenzione.