Lettere/ “Parrocchia di Sant’Anna, un vero faro nella vita di Rapallo”

Ho letto con enorme piacere l’articolo relativo alla Chiesa di Sant’Anna, alla sintesi della sua storia, all’importanza sociale nell’ambito del quartiere Sant’Anna.

Avendo frequentato ed anche studiato la storia del plesso parrocchiale, non posso che affermare che l’artefice della “ nascita “ della struttura, si deve al sacrificio, alla volontà, alla resistenza dell’attuale Parroco Emerito Don Aurelio Arzeno, colonna portante di tutta la operazione “ Sant’Anna “ .

Ci sono state avversità e non poche da parte di settori della città legati alla politica, superate come già detto, dalla capacità di Don Aurelio di gestire il progetto, unita alla perseveranza e all’audacia .