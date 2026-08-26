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Importante sinergia con il quartiere|
Lettere/ “Parrocchia di Sant’Anna, un vero faro nella vita di Rapallo”
Da Franco Fronzoli
Ho letto con enorme piacere l’articolo relativo alla Chiesa di Sant’Anna, alla sintesi della sua storia, all’importanza sociale nell’ambito del quartiere Sant’Anna.
Avendo frequentato ed anche studiato la storia del plesso parrocchiale, non posso che affermare che l’artefice della “ nascita “ della struttura, si deve al sacrificio, alla volontà, alla resistenza dell’attuale Parroco Emerito Don Aurelio Arzeno, colonna portante di tutta la operazione “ Sant’Anna “ .
Ci sono state avversità e non poche da parte di settori della città legati alla politica, superate come già detto, dalla capacità di Don Aurelio di gestire il progetto, unita alla perseveranza e all’audacia .
Vi è stato anche il supporto di molte persone della città e del quartiere stanche di vedere celebrare le cerimonie religiose in un garage.
Poi nemmeno tanto lentamente, la crescita sociale della Parrocchia è stata esponenziale, in molti settori, dalla cultura, alla aggregazione plurietnica, al sostegno ed aiuto degli indigenti .
Fondamentale, secondo la mia opinione, l’aver mantenuto una posizione di autonomia nei confronti della politica in generale e di quella amministrativa in particolare .
Pregevole l’assenso a disporre dell’aria dell’auditorium per riunioni di molteplici generi, culturali in particolare.
Si è creata una importante sinergia tra i parroci e la cittadinanza del quartiere, che si sviluppa in tanti settori di supporto ed aiuto alle necessità occorrenti.
Adesso la Parrocchia di Sant’Anna è un punto di riferimento per molte persone, anche volontari che creano i presupposti per porre in essere manifestazioni di spessore, anche sul piazzale come i film citati e interventi di personaggi di cultura.
Regista e stratega l’intervistato Don Jacopo De Vecchi, munito di una incomparabile capacità organizzativa, una vasta conoscenza delle problematiche sociali oltre che di ampia cultura.